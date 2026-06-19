GBPUSD: Chạm đáy tháng 4, áp lực bán gia tăng?

Phiên giao dịch hôm qua đánh dấu một đợt giảm mạnh của cặp tiền GBPUSD, khi tỷ giá đang giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2026. Sự suy yếu này xuất phát từ sự đối nghịch về định hướng chính sách của BoE và Fed, nhưng có lẽ sự thay đổi lớn nhất vẫn xuất phát từ những kỳ vọng về chính sách của Fed. Thực tế thì hai ngân hàng này vẫn giữ nguyên lãi suất, nhưng sự khác biệt về định hướng đang gây ra những tác động mạnh lên cặp tiền.

BoE giữ nguyên lãi suất

Ngày thứ Năm (18/6), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75%, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp cơ quan này không điều chỉnh lãi suất kể từ tháng 12/2025. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh BoE vẫn phải cân bằng giữa hai mục tiêu khó khăn: kiểm soát lạm phát và hỗ trợ thị trường lao động.

Lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn mục tiêu: Báo cáo lạm phát mới nhất cho thấy áp lực giá tại Anh chưa gia tăng thêm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tháng 4 và thấp hơn mức dự báo 3% của các nhà kinh tế. Đây cũng là mức lạm phát toàn phần thấp nhất kể từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, diễn biến giữa các nhóm hàng hóa và dịch vụ vẫn có sự phân hóa rõ rệt. Chi phí vận tải tăng mạnh lên 6,8%, chủ yếu do giá nhiên liệu và giá vé máy bay đi lên. Ngược lại, lạm phát thực phẩm giảm xuống còn 2,2%, trong khi chi phí nhà ở tiếp tục hạ nhiệt. Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoE, số liệu tháng 5 cho thấy tác động từ cú sốc giá năng lượng sau khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2 có thể không nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu.

Thị trường lao động phát đi tín hiệu trái chiều: Bên cạnh lạm phát, BoE cũng phải theo dõi sát diễn biến của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp trong ba tháng kết thúc vào tháng 4 giảm xuống còn 4,9%, thấp hơn mức 5,0% của quý trước. Tuy nhiên, số lượng việc làm lại sụt giảm trong cùng kỳ, cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang yếu đi dù tỷ lệ thất nghiệp có cải thiện nhẹ. Một chỉ báo quan trọng khác là tăng trưởng tiền lương cũng đang chậm lại. Tiền lương cơ bản, không bao gồm tiền thưởng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào tháng 4. Điều này cho thấy áp lực từ thị trường lao động đang dần hạ nhiệt, nhưng đồng thời cũng phản ánh nguy cơ nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn.

Trong bối cảnh đó, BoE đang đứng trước bài toán nan giải: lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, trong khi thị trường lao động bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Điều này khiến ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng trong các cuộc họp chính sách sắp tới.

Fed phát đi tín hiệu “diều hâu”

Tuy nhiên, Fed đã phát đi những tín hiệu "diều hâu" rõ rệt trong cuộc họp chính sách gần đây, buộc thị trường phải điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất trong năm 2026.

Trong các dự báo kinh tế mới nhất, Fed thừa nhận lạm phát đang có xu hướng xa dần mục tiêu 2%. Cụ thể, lạm phát PCE năm 2026 được nâng lên mức 3,6%, cao hơn đáng kể so với dự báo 2,7% được đưa ra hồi tháng 3. Tương tự, lạm phát PCE lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng được điều chỉnh tăng từ 2,7% lên 3,3%. Fed đồng thời cho rằng lạm phát chỉ có thể quay trở lại mục tiêu 2% vào năm 2028. Theo đánh giá của cơ quan này, áp lực giá hiện nay chủ yếu xuất phát từ các cú sốc phía cung, đặc biệt là biến động của thị trường năng lượng.

Ở chiều ngược lại, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu khá tốt, đặc biệt là thị trường lao động. Fed đã hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm 2026 xuống còn 4,3%, thấp hơn mức 4,4% trong dự báo hồi tháng 3. Sự kết hợp giữa một thị trường lao động vững chắc và lạm phát dai dẳng đang khiến Fed phải cân nhắc duy trì lập trường thắt chặt lâu hơn so với kỳ vọng trước đây.

Điều này cũng được phản ánh trong biểu đồ Dot Plot, khi hơn một nửa số thành viên FOMC dự báo lãi suất có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm. Bên cạnh đó, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu "ổn định giá cả" trong buổi họp báo, cho thấy ưu tiên hàng đầu của Fed vẫn là đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Giọng điệu cứng rắn này đã khiến thị trường bất ngờ, bởi trước cuộc họp, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng ông Warsh sẽ theo đuổi lập trường ôn hòa hơn đối với chính sách tiền tệ.

Phản ứng của thị trường

Thị trường hiện đang nghiêng nhiều về kịch bản Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, khi hàng loạt dữ liệu kinh tế gần đây đều củng cố cho quan điểm này. Chính vì vậy, những thông điệp từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phần nào bị lu mờ trước sức ảnh hưởng của Fed đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Diễn biến của cặp GBP/USD phản ánh khá rõ sự thay đổi trong kỳ vọng này. Tỷ giá đã giảm mạnh và quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng, trùng với khu vực đáy được thiết lập vào tháng 4. Trong khi đó, đồng USD vẫn duy trì động lực tăng rất tích cực, đặc biệt sau khi chỉ số Dollar Index (USDIDX) vượt qua ngưỡng tâm lý 100 điểm. Nếu chỉ số này tiếp tục giữ vững trên mốc này, áp lực lên GBP/USD nhiều khả năng sẽ còn duy trì trong những phiên tới.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Tỷ giá GBPUSD đang tiếp cận với vùng hỗ trợ cứng quanh mốc 1.320, nếu xuyên thủng qua vùng hỗ trợ này giá có thể tiếp tục giảm về lại quanh khu vực 1.300.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang phát đi tín hiệu “quá bán”, điều này có khả năng sẽ giảm bớt áp lực bán từ thị trường, giúp tỷ giá có nhịp phục hồi kỹ thuật trước khi quay đầu giảm tiếp.