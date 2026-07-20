Lịch kinh tế: Áp lực lạm phát tại Đức và Canada cùng loạt dữ liệu kinh tế từ Ba Lan

Căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý thị trường, khi các báo cáo về việc Mỹ tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran đã đẩy giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD/thùng. Đồng thời, đợt điều chỉnh kéo dài của nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ tiếp tục khiến hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán châu Âu trở nên thận trọng, trong khi vẫn tạo ra lực hỗ trợ cơ bản cho đồng USD.
Lịch kinh tế hôm nay tập trung vào các dữ liệu quan trọng về lạm phát và hoạt động kinh tế thực. Nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến số liệu PPI của Đức, cùng với loạt dữ liệu PPI, sản lượng công nghiệp và thị trường lao động của Ba Lan, trước khi hướng sự quan tâm đến báo cáo CPI của Canada. Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ tạo ra biến động đáng kể đối với các cặp tiền liên quan đến CAD, các chỉ số chứng khoán châu Âu và thị trường trái phiếu.
Các dữ liệu quan trọng trong phiên châu Á
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Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm (Loan Prime Rate) lần lượt ở mức 3,00% và 3,50%, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
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Cán cân thương mại tháng 6 của New Zealand đạt 23 triệu NZD, thấp hơn đáng kể so với dự báo 250 triệu NZD.
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Thị trường Nhật Bản đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Marine Day.
Lịch kinh tế hôm nay
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08:00 Đức - Chỉ số giá sản xuất PPI MoM tháng 6, Đồng thuận: 0,3%, Trước đó: -0,2%
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08:00 Đức - Chỉ số giá sản xuất PPI YoY tháng 6, Đồng thuận: 2,2%, Trước đó: 1,9%
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14:30 Canada - Chỉ số giá tiêu dùng CPI MoM tháng 6, Đồng thuận: 1,0%, Trước đó: -0,2%
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14:30 Canada - Chỉ số giá tiêu dùng CPI YoY tháng 6, Đồng thuận: 3,2%, Trước đó: 2,9%
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16:00 Mỹ - Chỉ số Leading Economic Index của Conference Board tháng 6, Đồng thuận: 0,1%, Trước đó: -0,1%
Lịch báo cáo lợi nhuận
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Ryanair Holdings – Trước giờ mở cửa thị trường
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Crown Holdings – Sau khi thị trường đóng cửa
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Steel Dynamics – Sau khi thị trường đóng cửa
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Zions Bancorporation – Sau khi thị trường đóng cửa
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W.R. Berkley – Sau khi thị trường đóng cửa
3 thị trường cần theo dõi
1. USD/CAD
Báo cáo CPI của Canada là yếu tố kích hoạt chính đối với đồng CAD trong hôm nay, trực tiếp ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về hướng đi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, thị trường có thể giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất, tạo hỗ trợ cho CAD. Ngược lại, dữ liệu yếu có thể làm gia tăng áp lực lên đồng tiền này.
2. DAX (DE40)
Dữ liệu lạm phát sản xuất của Đức cùng với các chỉ báo kinh tế vĩ mô châu Âu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trên thị trường cổ phiếu Đức và các chỉ số chính của khu vực. Lạm phát sản xuất tăng trở lại có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn về triển vọng chính sách tiền tệ của ECB.
3. Brent Crude (OIL)
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo ra phần bù rủi ro lớn cho dầu thô, duy trì mức biến động cao trên thị trường năng lượng toàn cầu. Việc giá Brent vượt 90 USD/thùng đang phản ánh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt liên quan đến các tuyến vận tải dầu quan trọng trong khu vực.
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