Tin đầu ngày: Nhóm bán dẫn tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị

Mỹ Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch thứ Ba với mức tăng mạnh. Hợp đồng tương lai US100 dẫn đầu đà tăng với gần 2%, tiếp theo là hợp đồng tương lai Russell 2000 tăng hơn 1%.

Trung Đông tiếp tục là một trong những yếu tố chính chi phối diễn biến giá trên thị trường. Triển vọng của cuộc xung đột vẫn còn nhiều trái chiều. Các đợt leo thang giao tranh và tấn công cơ sở hạ tầng liên tục xen kẽ với những đề xuất về một lệnh ngừng bắn mới.

Mỹ áp đặt thêm các mức thuế quan mới đối với Canada. Mặc dù các mức thuế này mang tính chọn lọc và tác động kinh tế tương đối hạn chế, nhiều nhà phân tích, nhà báo và nhà đầu tư cho rằng đây có thể chỉ là khởi đầu cho một làn sóng thuế quan mới do Tổng thống Donald Trump triển khai.

Theo Axios và một số nguồn tin khác, Chính phủ Mỹ đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu về khả năng cấm các mô hình AI mã nguồn mở, nhằm đáp trả trực tiếp việc Trung Quốc ra mắt mô hình K3. Tin tức doanh nghiệp, Mỹ: General Motors (GM.US): Tập đoàn ô tô Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vượt kỳ vọng. Doanh thu đạt 48 tỷ USD so với mức dự báo 47 tỷ USD, trong khi EPS đạt 3,57 USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng khoảng 3,2 USD. Điểm tích cực nổi bật là công ty đã nâng triển vọng cả năm đối với nhiều chỉ tiêu hoạt động quan trọng thêm vài phần trăm. Cổ phiếu tăng khoảng 3%.

Nebius (NBIS.US): Một trong những doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực "neo-cloud" tăng hơn 17% sau khi Nvidia công bố đang nắm giữ 9,3% cổ phần của công ty.

Eli Lilly (LLY.US): Công ty bị Novo Nordisk khởi kiện. Theo các thông tin được công bố, tập đoàn dược phẩm Đan Mạch cáo buộc Eli Lilly có nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh và gây bất lợi cho người tiêu dùng, chủ yếu liên quan đến hoạt động tiếp thị. Đến nay, Eli Lilly vẫn chưa đưa ra bình luận. Cổ phiếu tăng khoảng 1%.

Northrop Grumman (NOC.US): Tập đoàn quốc phòng Mỹ công bố kết quả kinh doanh. Mặc dù doanh thu và đơn hàng đạt mức kỷ lục, biên lợi nhuận hoạt động giảm từ 13,8% xuống 10% khiến cổ phiếu có lúc giảm gần 8%, trước khi thu hẹp đà giảm còn khoảng 2% khi phiên giao dịch diễn ra.

3M (MMM.US): Công ty công bố kết quả quý II/2026 vượt xa kỳ vọng của thị trường. EPS tăng lên 2,24 USD, doanh thu đạt 6,5 tỷ USD, đồng thời công ty cũng nâng triển vọng cả năm, giúp cổ phiếu tăng khoảng 7% ngay khi mở cửa.

SaaS: Morgan Stanley đã công bố một loạt báo cáo và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp SaaS. Mặc dù báo cáo có nhiều điểm tích cực và đánh giá toàn ngành ở mức "hấp dẫn", thị trường gần như chỉ tập trung vào các yếu tố tiêu cực, khiến cổ phiếu trong ngành giảm từ 1% đến 4%. Châu Âu Tâm lý tích cực cũng lan sang thị trường châu Âu. Đà tăng mạnh nhất được ghi nhận tại chỉ số W20 của Ba Lan và DE40 của Đức.

Goldman Sachs đã nâng dự báo giá khí tự nhiên tại châu Âu thêm trung bình 10% đến 15% trong quý III và quý IV năm 2026.

Trong rổ Euro Stoxx 50, nhóm cổ phiếu công nghệ và công nghiệp dẫn đầu đà tăng, trong khi nhóm tài chính và viễn thông suy yếu. Tin tức doanh nghiệp, châu Âu: ASML dẫn đầu nhóm tăng giá nhờ sự phục hồi của ngành bán dẫn sau giai đoạn biến động gần đây.

Siemens Energy tăng hơn 2%, trong khi TotalEnergies tăng khoảng 2%, hưởng lợi từ sự phục hồi của giá dầu và khí đốt.

Novartis tăng giá sau khi lợi nhuận hoạt động quý II đạt 5,94 tỷ USD, vượt kỳ vọng của thị trường bất chấp doanh số Entresto giảm 50% do cạnh tranh từ thuốc generic.

Julius Baer giảm 4% dù dòng vốn ròng vào cao hơn kỳ vọng.

Schindler giảm 5% sau khi doanh thu quý thấp hơn dự báo.

Vaar Energi của Na Uy đang mua lại BlueNord với giá khoảng 1,33 tỷ USD, qua đó hình thành nhà sản xuất dầu khí độc lập lớn nhất châu Âu. Cổ phiếu của hai công ty lần lượt tăng khoảng 5% và 6%.

Wienerberger giảm 4% sau khi cảnh báo lợi nhuận cả năm 2026 có thể thấp hơn dự kiến. Ngoại hối Trên thị trường tiền tệ, sự chú ý tập trung vào đồng USD và đồng EUR, khi hai đồng tiền này cùng tăng giá so với phần còn lại của rổ tiền tệ trong một diễn biến hiếm gặp. Mức tăng đều vào khoảng 0,3%, chủ yếu phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất và lạm phát tại các nền kinh tế lớn.

Hàng hóa

Căng thẳng kéo dài, thậm chí gia tăng tại Trung Đông, bao gồm tuyên bố phong tỏa Biển Đỏ của lực lượng Houthi, đang hỗ trợ giá các mặt hàng năng lượng. Dầu Brent tăng hơn 2% và quay trở lại trên 91 USD/thùng.

Trong nhóm kim loại quý, bạc nổi bật với mức tăng hơn 4%. Động lực này không chỉ đến từ lo ngại gia tăng tại Trung Đông và giá dầu tăng, mà còn có thể phản ánh việc thị trường đã phần nào hoàn tất quá trình đầu hàng của phe bán dưới mốc 60 USD, mở ra cơ hội cho một nhịp phục hồi mạnh sau chuỗi giảm kéo dài. Tiền điện tử Tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán cũng lan sang thị trường tiền điện tử.

Bitcoin tăng hơn 1% và quay trở lại trên 66.000 USD.

Ethereum có diễn biến kém tích cực hơn nhưng vẫn tăng giá, giao dịch trên 1.910 USD.

Solana giảm nhẹ và hiện dao động quanh 77,7 USD.

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