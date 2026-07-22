Tóm tắt thị trường: Cổ phiếu AI và vàng trở lại tâm điểm?

Phiên giao dịch thứ Ba ghi nhận đà tăng mạnh trên cả thị trường Mỹ và châu Âu. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1,3%, trong khi Euro Stoxx 50 toàn châu Âu tăng 0,9%. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, đẩy giá dầu Brent trở lại trên 92 USD/thùng.

📈 Cổ phiếu

Các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AI dường như đang lấy lại sức hút và trở thành động lực chính thúc đẩy các chỉ số chứng khoán quan trọng trong phiên hôm qua. Những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày thứ Ba bao gồm Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne và Seagate, tất cả đều tăng hơn 10%.

Hình 1: Những cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trên Nasdaq 100 (21.07.2026)

Nguồn: XTB Research, 22.07.2026

Đà tăng mạnh 2% của chỉ số KOSPI Hàn Quốc trong phiên hôm nay cũng không gây nhiều bất ngờ khi được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của Samsung (+2,8%) và SK Hynix (+2,4%).

Trong khi đó, các thị trường châu Á khác có diễn biến kém khả quan hơn, đặc biệt là Hang Seng của Trung Quốc (-1%), nơi các ông lớn công nghệ đồng loạt giảm điểm: Tencent (-6,2%), Geely (-4%) và Xiaomi (-3,5%).

Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng đang giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, mức giảm chỉ ở khoảng 0,2%, trong khi sự chú ý của thị trường không chỉ tập trung vào các yếu tố địa chính trị đang hỗ trợ giá dầu và LNG mà còn hướng tới mùa báo cáo lợi nhuận. Hôm nay, thị trường chờ đợi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp như Tesla, Google, AT&T, IBM và ServiceNow.

🌍 Địa chính trị

Từ đầu tuần đến nay, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích ban đêm nhằm vào lãnh thổ Iran - đây đã là đêm không kích thứ 11 liên tiếp. Các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy, căn cứ tên lửa, nhà chứa máy bay và kho chứa UAV của Iran. Nhiều thành phố như Bushehr, Tabriz và Bandar Abbas đã trở thành mục tiêu tấn công. Phía Iran cũng không đứng yên và đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Kuwait, Jordan, Syria và Bahrain.

Căng thẳng leo thang mạnh sau khi ít nhất 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran tại Jordan và Iraq vào cuối tuần trước. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công có thể mở rộng sang cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng nếu Iran không chấp nhận đàm phán.

Các bên trung gian gồm Qatar, Ai Cập và Pakistan được cho là đã trình bày đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, được xem như một bước quay trở lại trạng thái sau khi bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày được ký kết. Mặc dù các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, cả chính quyền Tehran và chính quyền Tổng thống Trump đều phát tín hiệu sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán.

🛢️Hàng hóa năng lượng

Việc các cuộc pháo kích tiếp diễn và chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy hai bên đạt được thỏa thuận đang tiếp tục đẩy giá các mặt hàng năng lượng đi lên.

Hiện giá Brent đang ở khoảng 92 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch quanh 85 USD/thùng, tương ứng tăng 8% và 6% so với đúng một tuần trước.

Giá khí tự nhiên trên sàn TTF Hà Lan cũng tăng lên 60 USD/MWh, tương đương mức tăng 11% trong tuần.

🧈 Kim loại quý

Mặc dù không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng hay các cuộc họp của những ngân hàng trung ương lớn, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại nhiều nền kinh tế phát triển (bao gồm Đức và Nhật Bản) vẫn đang tăng lên. Song song với đó, giá các kim loại quý cũng tăng, phản ánh vai trò thay thế trái phiếu của nhóm tài sản này đối với một bộ phận nhà đầu tư.

Theo quan điểm của chúng tôi, diễn biến này phản ánh tâm lý risk-off trước những căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và những lo ngại quay trở lại đối với thị trường năng lượng (đồng thời cũng cho thấy vai trò quan trọng của sự lạc quan trở lại đối với nhóm cổ phiếu AI trong việc hỗ trợ thị trường chứng khoán phiên hôm qua).

Giá vàng hiện ở khoảng 4.135 USD/ounce, tăng 1,4%, trong khi bạc giao dịch quanh 59,8 USD/ounce, tăng 1,7%.

📈 Dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ

Vương Quốc Anh

Hôm nay, tâm điểm chuyển sang Vương quốc Anh, nơi dữ liệu lạm phát tháng 6 vừa được công bố. Lạm phát toàn phần giảm mạnh hơn kỳ vọng xuống 2,6%, chủ yếu nhờ giá nhiên liệu tại các trạm xăng giảm. Tuy nhiên, điều mà nhà đầu tư quan tâm hơn là lạm phát cơ bản vẫn giữ nguyên ở mức 2,6%, trong khi lạm phát của lĩnh vực dịch vụ chỉ giảm nhẹ xuống 3,6% - vẫn là yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lo ngại. Theo định giá của thị trường, nhà đầu tư hiện kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất hai lần trước cuối năm, trong đó lần tăng đầu tiên có thể diễn ra ngay trong tháng 9. Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào 30/7 được đánh giá là khá thấp.

💱 Ngoại hối

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng và giá dầu Brent duy trì vững trên 90 USD/thùng, USD cùng các đồng tiền của các quốc gia xuất khẩu hàng hóa đang mạnh lên. Dẫn đầu đà tăng là krone Na Uy và đô la Australia.

Trong khi đó, đồng yên Nhật, dù chỉ giảm khoảng 0,4% so với USD kể từ đầu tuần, đã chạm mức thấp nhất trong gần 40 năm tại 163,2 JPY/USD.

Hình 2: Lãi suất tại Mỹ (Upper Bound), Nhật Bản và tỷ giá USDJPY (1987 - 2026)

Nguồn: Bloomberg, 21.07.2026

Về dài hạn, diễn biến này chủ yếu phản ánh sự quay trở lại của chiến lược carry trade, trong đó nhà đầu tư vay đồng yên với lãi suất gần bằng 0 rồi chuyển đổi sang các đồng tiền có lợi suất cao hơn (ví dụ USD) để đầu tư.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, yếu tố chính khiến đồng yên suy yếu vẫn là nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng với đà tăng của giá các mặt hàng năng lượng.

Gần 90% nhu cầu năng lượng của Nhật Bản được đáp ứng thông qua nhập khẩu và trong điều kiện bình thường, các nhà cung cấp chính đều đến từ Trung Đông.

Hình 3: Cán cân thương mại năng lượng của Nhật Bản (1998 - 2026)

Nguồn: IEA, 21.07.2026

Nếu xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài mà không có dấu hiệu hạ nhiệt, điều này không chỉ có thể làm gia tăng áp lực lạm phát mà còn gây ra rủi ro đối với chuỗi cung ứng các mặt hàng năng lượng thiết yếu.

₿ Tiền điện tử

Tâm lý thận trọng cũng đang xuất hiện trên thị trường tiền điện tử, mặc dù quy mô điều chỉnh hiện vẫn còn khá nhỏ.

Bitcoin giảm 0,8% trong ngày và đánh mất mốc 66.000 USD.

Ethereum giảm 0,2%, lùi về quanh 1.920 USD.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB