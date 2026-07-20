Thị trường nổi bật: USDJPY

Thị trường USDJPY hiện tại giống như một vòng đấu khác giữa hai võ sĩ hạng nặng. Một bên là đồng USD, được hỗ trợ bởi lợi suất tài sản Mỹ cao và lợi thế lãi suất hiện tại. Ở phía bên kia là đồng yên, vốn dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bắt đầu quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ, vẫn đang chịu áp lực.

Nhật Bản đã thực hiện bước đầu tiên rời khỏi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, nhưng khoảng cách giữa mặt bằng lãi suất tại Mỹ và Nhật Bản vẫn còn rất lớn. Sự khác biệt này tiếp tục là yếu tố chính hỗ trợ đồng USD.

Đồng thời, USDJPY đang giao dịch tại những mức giá thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các nhà đầu cơ và giới chức Nhật Bản. Kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản hôm nay khiến thanh khoản thị trường giảm xuống, và trong những điều kiện như vậy, rủi ro xuất hiện các biến động giá mạnh thường gia tăng. Tokyo đã phát đi tín hiệu trong nhiều tháng rằng họ sẽ không chấp nhận sự biến động quá mức của đồng yên, đồng nghĩa thị trường vẫn phải tính đến khả năng can thiệp trực tiếp.

USDJPY hiện giống như một trận đấu mà đồng USD tiếp tục ghi điểm nhờ lợi thế cơ bản, nhưng mỗi bước tăng thêm lại làm gia tăng nguy cơ Nhật Bản sẽ đưa ra phản ứng.

Nguồn: xStation5

Các yếu tố chính hiện đang định hình USDJPY

1. Nhật Bản và rủi ro can thiệp tiền tệ

Yếu tố tâm lý quan trọng nhất đối với thị trường USDJPY hiện vẫn là khả năng Nhật Bản có hành động can thiệp trực tiếp.

Bộ Tài chính Nhật Bản đã theo dõi diễn biến trên thị trường tiền tệ trong nhiều tháng và nhiều lần nhấn mạnh rằng sự biến động quá mức của đồng yên có thể cần đến các biện pháp can thiệp. Vấn đề không chỉ nằm ở mức tỷ giá USDJPY tuyệt đối, mà quan trọng hơn là tốc độ suy yếu của đồng yên.

Lịch sử cho thấy Nhật Bản thường phản ứng khi đồng yên mất giá quá nhanh và bắt đầu ảnh hưởng đến kỳ vọng của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Tokyo hiểu rằng một đồng tiền quá yếu sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu năng lượng và nguyên vật liệu, khiến cuộc chiến chống lạm phát trở nên khó khăn hơn.

Kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản hôm nay tạo thêm một yếu tố cần chú ý đối với thị trường. Khi thanh khoản giảm, ngay cả những dòng vốn nhỏ cũng có thể tạo ra các biến động lớn hơn trên thị trường ngoại hối. Đối với chính quyền Nhật Bản, điều kiện này có thể tạo ra thời điểm mà một động thái can thiệp sẽ mang lại tác động tâm lý mạnh hơn.

Tuy nhiên, Nhật Bản cũng cần kiên nhẫn. Việc sử dụng dự trữ ngoại hối quá nhanh có thể chỉ tạo ra hiệu ứng ngắn hạn nếu các yếu tố cơ bản vẫn tiếp tục ủng hộ đồng USD. Tokyo cần lựa chọn đúng thời điểm, khi thị trường dễ bị tổn thương nhất trước một sự đảo chiều.

2. Chênh lệch lãi suất vẫn là yếu tố chính hỗ trợ đồng USD

Yếu tố cơ bản quan trọng nhất đối với USDJPY vẫn là sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật Bản.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bắt đầu nâng lãi suất, nhưng quá trình hướng tới một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nhiều khả năng sẽ diễn ra rất chậm. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì lãi suất ở mức cao, còn các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá thời điểm và tốc độ mà Fed có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Đối với thị trường tiền tệ, yếu tố quan trọng không chỉ là mức lãi suất hiện tại mà còn là lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Nếu Fed duy trì cách tiếp cận thận trọng và tiếp tục hạn chế kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách quá nhanh, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngay cả khi lạm phát Mỹ giảm, sức mạnh của đồng USD vẫn có thể duy trì nếu lãi suất thực vẫn hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Nhật Bản đang đối mặt với một thách thức khác. BoJ phải cân bằng giữa nhu cầu bình thường hóa chính sách tiền tệ và rủi ro làm suy yếu tăng trưởng kinh tế. Việc tăng lãi suất quá nhanh có thể gây tổn hại cho nền kinh tế, đó là lý do quá trình thắt chặt vẫn được thực hiện một cách thận trọng.

3. Căng thẳng Trung Đông và giá dầu gia tăng áp lực lên đồng yên

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến USDJPY vẫn là tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Xung đột leo thang tại Vịnh Ba Tư đã làm gia tăng tầm quan trọng của thị trường dầu mỏ và rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng. Giá dầu tăng có thể tác động đến tiền tệ thông qua nhiều kênh khác nhau.

Kênh đầu tiên là lạm phát. Chi phí năng lượng cao hơn khiến việc giảm áp lực giá trở nên khó khăn hơn và có thể hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Kênh thứ hai liên quan đến yếu tố an toàn. Trong các giai đoạn bất ổn gia tăng, nhà đầu tư thường chuyển vốn sang đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới. Điều này tạo thêm sự hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ trong các giai đoạn rủi ro cao.

Tình hình đặc biệt khó khăn đối với Nhật Bản, bởi quốc gia này là một nước nhập khẩu năng lượng lớn. Giá dầu cao hơn có thể làm xấu đi cán cân thương mại và gia tăng chi phí trong toàn bộ nền kinh tế. Do đó, các diễn biến địa chính trị hiện tại có thể đang gây bất lợi cho đồng yên, dù trong lịch sử đồng tiền này thường được hưởng lợi trong các giai đoạn thị trường né tránh rủi ro.

USDJPY: Đồng USD vẫn dẫn đầu, nhưng Nhật Bản vẫn đang trong cuộc chơi

Tình trạng hiện tại của USDJPY là kết quả của nhiều yếu tố chồng chéo đang đẩy thị trường theo những hướng khác nhau.

Đồng USD tiếp tục được hưởng lợi từ lợi thế lãi suất và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cao. Mặc dù dữ liệu lạm phát Mỹ gần đây yếu hơn, Fed vẫn thận trọng với việc bắt đầu một chu kỳ nới lỏng nhanh chóng, qua đó hạn chế áp lực giảm lên đồng USD.

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang ở trong một tình thế khó khăn. BoJ đã bắt đầu thay đổi hướng đi của chính sách tiền tệ, nhưng tốc độ bình thường hóa vẫn còn chậm. Đồng thời, mỗi bước suy yếu thêm của đồng yên lại làm gia tăng áp lực lên Bộ Tài chính Nhật Bản, khi cơ quan này phải cân nhắc những tác động kinh tế của một đồng tiền quá yếu.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này vẫn duy trì xu hướng tăng và tiếp tục giao dịch trong một kênh giá đi lên. Chỉ báo RSI vẫn nằm trong vùng tích cực nhưng chưa đạt mức quá mua cực đoan, cho thấy lực mua vẫn còn hiện diện.

Câu hỏi quan trọng đối với thị trường là liệu lợi thế cơ bản của đồng USD có đủ mạnh để vượt qua rủi ro ngày

Những điểm chính cần lưu ý