GBPUSD tăng nhẹ sau dữ liệu thị trường lao động Anh tích cực hơn kỳ vọng

Tổng thể, dữ liệu cho thấy bức tranh thị trường lao động khá vững chắc: tỷ lệ thất nghiệp giảm, tiền lương tăng, trong khi tốc độ tạo việc làm có phần chậm lại. Dữ liệu tiền lương mạnh hơn có thể hỗ trợ tiêu dùng, nhưng đồng thời khiến triển vọng lạm phát trở nên phức tạp hơn. Báo cáo này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lập trường thận trọng, cân bằng giữa rủi ro nới lỏng và áp lực tăng lương kéo dài.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh giảm xuống 4,9%, thấp hơn kỳ vọng (5,2%), cho thấy thị trường lao động phần nào mạnh hơn dự báo. Sự sụt giảm này phản ánh khả năng chống chịu của thị trường việc làm bất chấp những bất ổn kinh tế rộng hơn.
Thay đổi việc làm (điều chỉnh theo mùa) đạt -11 nghìn, thấp hơn dự báo (0), cho thấy sự suy giảm nhẹ.
Trong khi đó, số liệu chưa điều chỉnh lại ghi nhận mức tăng +26,8 nghìn, vượt kỳ vọng và cho thấy tín hiệu trái chiều.
Tăng trưởng việc làm theo thước đo 3 tháng/3 tháng chậm lại còn 25 nghìn, thấp hơn đáng kể so với dự báo (35 nghìn), cho thấy động lực tuyển dụng đang hạ nhiệt.
Tăng trưởng tiền lương vẫn tương đối ổn định, với thu nhập bình quân hàng tuần tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn kỳ vọng. Thu nhập không bao gồm thưởng tăng 3,6% YoY, cũng nhỉnh hơn dự báo, cho thấy áp lực tăng lương cơ bản vẫn duy trì.
Nguồn: xStation5
