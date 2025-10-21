GE Areospace: Kết quả tài chính ấn tượng, cổ phiếu lập đỉnh mới ✈️

GE Aerospace, công ty con của tập đoàn General Electric khổng lồ, là một trong những nhà dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực động cơ hàng không, giải pháp dịch vụ và hệ thống quốc phòng. Hôm nay, trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính. GE Aerospace vận hành một danh mục lớn các động cơ thương mại và quân sự, vì vậy kết quả của công ty có ý nghĩa rất lớn đối với ngành hàng không và quốc phòng toàn cầu.

Các nhà đầu tư tỏ ra vô cùng phấn khởi với kết quả này — cổ phiếu công ty mẹ tăng hơn 4% ngay khi mở cửa và chạm mức cao nhất mọi thời đại.

Trong quý 3, số lượng đơn hàng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng 26%, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền tự do (free cash flow) lần lượt tăng 44% và 30%. Điều này cho thấy GE Aerospace không chỉ tăng trưởng doanh thu mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng chuyển đổi dòng tiền. Cụ thể: free cash flow đạt 2,4 tỷ USD (+30% so với cùng kỳ) và EPS điều chỉnh đạt 1,66 USD (+44%).

Kết quả theo từng mảng kinh doanh:

Động cơ & Dịch vụ thương mại (Commercial Engines & Services): nhu cầu dịch vụ (bao gồm bảo trì và phụ tùng) tăng 32% so với cùng kỳ, còn doanh thu dịch vụ tăng 28%.

Quốc phòng & Công nghệ động lực (Defense & Propulsion Technologies): doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận tăng tới 75%, cho thấy biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể nhờ tối ưu chi phí và cơ cấu sản phẩm – khách hàng hiệu quả hơn.

GE Aerospace cũng nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng đang hoạt động ổn định, khi các nhà cung cấp đã giao hàng đúng hạn khoảng 95% theo cam kết. Cùng với nhu cầu gia tăng mạnh mẽ, điều này giúp công ty tự tin rằng hoạt động sản xuất sẽ không bị hạn chế bởi tình trạng thiếu nguyên liệu hoặc linh kiện.

Tin tốt nhất cho các nhà đầu tư chính là việc GE Aerospace nâng dự báo cho cả năm tài chính. Công ty hiện kỳ vọng tăng trưởng doanh thu không chỉ quanh mức 10% mà đạt mức “high teens” (tức khoảng 17–19%). Lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh tăng thêm khoảng 300 triệu USD, và dòng tiền tự do (free cash flow) được kỳ vọng vượt 7 tỷ USD (so với dự báo trước đó là 6 tỷ USD). Đây là một tín hiệu tích cực mạnh mẽ đối với thị trường, khi ban lãnh đạo cho thấy họ không chỉ duy trì tăng trưởng bền vững mà còn có khả năng vượt kỳ vọng chính mình.

Kết quả quý 3 cho thấy GE Aerospace đang ở trạng thái rất tốt: dù đơn hàng chỉ tăng khiêm tốn 2% so với cùng kỳ, công ty vẫn tạo ra mức tăng trưởng mạnh về lợi nhuận hoạt động và dòng tiền. Yếu tố then chốt chính là mảng dịch vụ hậu mãi (aftermarket services) — bao gồm bảo trì, phụ tùng và đại tu động cơ — vốn đem lại biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc bán động cơ mới. Trong mảng Commercial Engines & Services (CES), doanh thu dịch vụ tăng 28%, còn nhu cầu dịch vụ tăng 32%, củng cố luận điểm rằng dịch vụ là động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận.

Ngược lại, mảng Defense & Propulsion Technologies (DPT) chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, cho thấy quản trị chi phí hiệu quả, cơ cấu khách hàng – hợp đồng cải thiện, và có thể là tác động tích cực từ giá bán cao hơn. Đây là một tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh ngành hàng không – quốc phòng vẫn chịu áp lực chi phí và rủi ro chuỗi cung ứng.

Việc nâng dự báo thường là thời điểm khiến thị trường bắt đầu định giá lại cổ phiếu tích cực hơn, kỳ vọng xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp tục.

Việc công ty cho biết free cash flow sẽ vượt 7 tỷ USD là điểm nhấn quan trọng, bởi dòng tiền mạnh là nền tảng cho đầu tư, phát triển công nghệ mới, và chính sách cổ đông hấp dẫn như mua lại cổ phiếu hoặc chia cổ tức.

Tất nhiên, một số rủi ro vẫn tồn tại:

Đơn hàng chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, cho thấy tăng trưởng hiện tại phần lớn đến từ hiệu quả vận hành và cơ cấu sản phẩm, chứ không phải từ tăng số lượng đơn hàng mới.

Chuỗi cung ứng dù đang cải thiện, thị trường lao động vẫn gặp khó khăn; ngành hàng không vẫn nhạy cảm với biến động giá nguyên liệu, lạm phát chi phí và áp lực lương.

Mức nền so sánh cao có thể khiến tốc độ tăng trưởng sắp tới trở nên chậm hơn, nhất là khi đà phục hồi của thị trường hàng không toàn cầu diễn ra dần dần.

Ngoài ra, khi nâng dự báo, công ty cũng đặt ra áp lực phải đạt hoặc vượt mục tiêu, và nếu kết quả không như kỳ vọng, cổ phiếu có thể chịu điều chỉnh định giá.

Tổng thể, kết quả quý 3 của GE Aerospace cho thấy công ty bước vào quý 4 với nền tảng rất vững chắc, cùng triển vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ hơn trong cả năm. GE Aerospace đang chứng minh khả năng tăng trưởng hiệu quả về mặt vận hành và tạo dòng tiền mạnh, đặc biệt quan trọng trong một ngành đòi hỏi vốn đầu tư công nghệ cao.

Nếu ban lãnh đạo duy trì tốc độ này, và thị trường dịch vụ hàng không – động cơ tiếp tục mở rộng, cổ phiếu GE Aerospace có thể trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong nhóm hàng không – quốc phòng. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên theo dõi tốc độ tăng đơn hàng, vì kết quả ấn tượng hiện nay phần lớn đến từ tối ưu hóa và cơ cấu doanh thu, không hoàn toàn từ tăng trưởng khối lượng.

Kết quả tháng 10 xác nhận rằng GE Aerospace đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh, và ban lãnh đạo đủ tự tin để nâng toàn bộ dự báo cho năm — đây là thời điểm đáng để giới đầu tư quan tâm kỹ hơn đến cổ phiếu này.



Biểu đồ cổ phiếu GE.US (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation5