Giá bạc đã tăng vọt 40% trong tháng Giêng, tiến gần đến mốc 100 USD/ounce📈

Bạc đã tăng hơn 40% chỉ riêng trong tháng 1 và hiện đang vượt lên trên 98,5 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và đà tăng của giá vàng. Trong một báo cáo đặc biệt, Bank of America cho biết mức 170 USD/ounce trong khung thời gian hai năm là hoàn toàn có thể xảy ra nếu dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân bắt đầu tham gia mạnh mẽ vào xu hướng tăng - và đây chính xác là điều thị trường đang chứng kiến. Xu hướng này đặc biệt rõ nét tại Trung Quốc, nơi giá bạc giao ngay được ghi nhận cao hơn gần chục USD/ounce so với thị trường Mỹ, phản ánh nhu cầu vật chất rất mạnh.
Cuối tuần trước, Sở đúc tiền Hoa Kỳ (US Mint) đã gần như tăng gấp đôi giá bán các đồng bạc xu, đưa mức giá lên trên 170 USD/ounce. Trong khi đó, Bank of America ước tính mức giá “hợp lý” về mặt cơ bản của bạc hiện nay chỉ vào khoảng 60 USD/ounce, thì thực tế cho thấy sự suy giảm dần giá trị của tiền pháp định (bao gồm cả đồng USD), thâm hụt ngân sách kéo dài, cùng với sự bất mãn ngày càng gia tăng của nhà đầu tư cá nhân đang thúc đẩy xu hướng gia tăng phân bổ vào bạc và các “tài sản cứng” khác. Điều này cho thấy đà dịch chuyển sang kim loại quý không chỉ mang tính đầu cơ ngắn hạn, mà ngày càng mang tính chiến lược và dài hạn trong bối cảnh niềm tin vào tiền tệ truyền thống suy yếu.
