🚨Giá bạc giảm 1,5%

Bạc (SILVER) đang giảm hơn 1,5% trong hôm nay sau một đợt tăng giá rất mạnh trước đó, với mức tăng hơn 100% kể từ mức đáy gần nhất vào ngày 28/10/2025. Nhìn vào biểu đồ, xu hướng tăng trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, kim loại này đã không thể bứt phá lên trên mức 93 USD/ounce và nhịp điều chỉnh hôm nay đang kéo giá quay trở lại khu vực quanh 90 USD.

Trên biểu đồ, nhịp tăng trước đó bắt đầu từ ngày 31/7 kéo dài 79 ngày trước khi bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn, đưa giá giảm về quanh 45 USD/ounce và tạo đỉnh vào ngày 17/10. Hiện tại, chúng ta có thể thấy một nhịp tăng mạnh khác bắt đầu từ ngày 28/10 và cũng kéo dài đúng 79 ngày cho đến hôm nay - nhưng giá đang bắt đầu suy yếu. Nhịp tăng thứ hai này mang lại mức tăng gần gấp đôi: trong giai đoạn hè–thu 2025, giá bạc tăng khoảng 53%, trong khi nhịp tăng vào giai đoạn thu–đông đạt mức bứt phá hơn 100%.

Nếu bức tranh kỹ thuật xấu đi và giá giảm xuống dưới 90 USD/ounce, áp lực chốt lời có thể đè nặng lên thị trường và hạn chế nhu cầu mua vào của thị trường.

Xét báo cáo CFTC Commitment of Traders đối với bạc ngày 6/1, có thể thấy các nhà sản xuất (Commercials) đang nắm giữ vị thế phòng hộ bán ròng lớn (net short -25.545 hợp đồng), trong khi các quỹ đầu cơ (Managed Money) đang ở trạng thái mua ròng +15.822 hợp đồng.

Mức độ tiếp xúc theo hướng tăng đã gia tăng tính đến ngày 6/1, nhưng không phải do các quỹ mở thêm vị thế mua mới, mà chủ yếu đến từ việc đóng các vị thế bán. Phía Commercials cũng giảm nhẹ vị thế bán, nhưng mức thay đổi không đáng kể: chỉ 529 hợp đồng, trong khi tổng vị thế bán ròng vẫn trên 25,5 nghìn hợp đồng.

Vị thế mua ròng cũng được nắm giữ bởi nhóm Other Reportables và Nonreportables, cho thấy tâm lý lạc quan mạnh mẽ từ các nhà đầu tư quy mô nhỏ. Riêng nhóm Nonreportables đang mua ròng hơn 22,4 nghìn hợp đồng.

Sau khi giá bạc bật trở lại trên mốc 90 USD/ounce, đà tăng diễn ra rất mạnh - phần lớn do sự tập trung cao ở phía bán. Tám tổ chức nắm giữ vị thế bán ròng lớn nhất chiếm tới 37,6% tổng số vị thế bán ròng. Tuy nhiên, động lực đang dần suy yếu và đợt tăng giá bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt.

Biểu đồ SILVER (khung thời gian D1)

Trong kịch bản điều chỉnh, một vùng hỗ trợ tiềm năng quan trọng có thể nằm quanh mốc 70 USD, nơi đã hình thành một “nền giá” vững chắc vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2025 và 2026.

Nguồn: xStation5