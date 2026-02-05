Giá bạc giảm 10%, thị trường kim loại quý chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh⏬

Bạc đang giảm mạnh hơn 10%, phá vỡ ngưỡng 80 USD/ounce. Diễn biến này phản ánh một đợt điều chỉnh cực mạnh sau cú tăng kỷ lục trong năm 2025. Tuy nhiên, đây không phải tín hiệu cho thấy cung – cầu sụp đổ, mà chủ yếu xuất phát từ hoạt động bán tháo bắt buộc (forced liquidation) của các vị thế đầu cơ dùng đòn bẩy cao, bị khuếch đại bởi việc tăng yêu cầu ký quỹ trên thị trường và đồng USD mạnh lên.

Nguyên nhân trực tiếp của cú lao dốc đến từ phản ứng của thị trường trước các quyết định của CME, vốn giáng đòn mạnh vào nhóm nhà đầu cơ ngắn hạn sử dụng đòn bẩy lớn, đang nắm giữ các vị thế mua (long) từ vùng đỉnh trên 120 USD. Đợt giảm hôm nay xuống dưới 80 USD, kết hợp với nhịp hồi kỹ thuật ngắn sau cú rơi ban đầu, phù hợp với mô hình điển hình của chốt lời và tháo gỡ đòn bẩy quá mức.

Các yếu tố vĩ mô rộng hơn cũng đang tác động mạnh đến giá. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý và hỗ trợ đồng USD tăng giá. Một phần lớn đà tăng trước đó của bạc — khi giá tăng gần 200% so với cùng kỳ trong năm 2025 — đến từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh. Khi kỳ vọng này bị điều chỉnh lại, dòng tiền đang dịch chuyển sang các tài sản rủi ro hơn, đặc biệt là cổ phiếu, nhất là nhóm công nghệ vốn vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực.

Sau cú điều chỉnh mạnh, thị trường bạc vẫn cực kỳ bất ổn. Trong vài tuần tới, biến động rất lớn có thể tiếp diễn, và các nhịp giảm sâu hơn hoặc bật tăng mạnh hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

