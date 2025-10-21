- Giá bạc giảm gần 5%, rơi xuống dưới mốc 50 USD/ounce, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4.
- Đợt điều chỉnh này diễn ra sau làn sóng FOMO (sợ bỏ lỡ) từ nhà đầu tư bán lẻ, vốn thường được các nhà đầu tư kỳ cựu coi là tín hiệu ngược chiều.
- Các yếu tố chính bao gồm giảm rủi ro chính trị tại Mỹ, lạc quan trở lại về thương mại Mỹ-Trung, cùng việc phá vỡ đường xu hướng tăng tốc kỹ thuật.
Đợt điều chỉnh hiện tại diễn ra sau một giai đoạn mà hình ảnh những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng vàng lan truyền khắp thế giới, cho thấy làn sóng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) bùng nổ trong nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn chưa từng tham gia vào thị trường kim loại quý. Việc những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm nhất bắt đầu đổ xô vào thị trường thường được xem là tín hiệu ngược chiều.
Mặc dù các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn vững chắc, nhưng các nhịp điều chỉnh là hiện tượng không bình thường, đặc biệt khi nhiều yếu tố tác động cùng lúc:
Rủi ro chính trị tại Mỹ hạ nhiệt: Hôm qua xuất hiện thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong tuần này, mở đường cho chính phủ Mỹ hoạt động trở lại. Diễn biến này có thể làm giảm một phần rủi ro địa chính trị trên thị trường.
Lạc quan thương mại: Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sẽ là “tuyệt vời”, đồng thời ông có kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tháng này.
Biến động tồn kho COMEX: Lượng dự trữ bạc tại sàn COMEX bắt đầu giảm – một xu hướng có thể báo hiệu sự dịch chuyển của kim loại này trở lại thị trường London.
Phân tích kỹ thuật
Giá bạc đang giảm mạnh trong phiên hôm nay, không chỉ rơi xuống dưới mốc 50 USD/ounce mà còn phá vỡ đỉnh năm 2011. Đồng thời, đường xu hướng tăng tốc được hình thành từ nửa cuối tháng 9 cũng đã bị xuyên thủng. Nếu đợt điều chỉnh này kéo dài và không chỉ là hành động chốt lời ngắn hạn, ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ nằm quanh vùng 47 USD/ounce, trùng với đường trung bình động 30 ngày.
