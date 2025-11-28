Giá Bạc lập kỷ lục mới!

Giá bạc đã tăng gần 100% kể từ đầu năm nay, liên tục thiết lập các mức cao kỷ lục mới. Đà tăng được thúc đẩy bởi cả yếu tố cơ bản - như nguồn cung kim loại hạn chế và nhu cầu công nghiệp mạnh - lẫn yếu tố vĩ mô. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu hơn, lạm phát dai dẳng và căng thẳng địa chính trị đều làm gia tăng nhu cầu đối với bạc như một tài sản trú ẩn an toàn.
Cấu trúc thị trường càng làm khuếch đại biến động giá. Dòng tiền chảy vào các quỹ ETF và thanh khoản thị trường hạn chế khiến bất kỳ giao dịch lớn nào cũng có thể tác động mạnh đến giá bạc. Lượng tồn kho bạc ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục, hạn chế nguồn cung toàn cầu và tiếp tục hỗ trợ đà tăng. Trong khi đó, tỷ lệ vàng–bạc ở mức cao cho thấy bạc đang vượt trội so với vàng.
Hiện tại, bạc đã vượt mức 56 USD/ounce, thiết lập mức kỷ lục mới và phản ánh độ nhạy cao của thị trường đối với cả yếu tố cơ bản và vĩ mô.
Nguồn: xStation5
