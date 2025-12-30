Giá bạc tăng 3% 📈

Bạc đang phục hồi dần trong hôm nay sau cú sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm vào ngày hôm qua, khi giá lao dốc từ gần 84 USD/ounce xuống khoảng 70,5 USD. Hiện kim loại này đang giao dịch quanh 74 USD, trong khi RSI khung giờ đã vượt lên trên mốc 50, cho thấy áp lực bán ngắn hạn có thể đang suy yếu. Giá hiện đi ngang và tích lũy giữa các mức thoái lui Fibonacci 23,6% và 38,2% của nhịp tăng gần nhất.

Nếu giá vượt trở lại trên 75,6 USD, bạc có thể mở ra dư địa tăng hướng tới 78 USD/ounce, khu vực từng ghi nhận nhiều phản ứng giá quan trọng trước đó. Hiện tại, bạc đang giao dịch xấp xỉ đường trung bình động hàm mũ 50 phiên (EMA – đường màu cam), cho thấy phản ứng quanh vùng này có thể làm gia tăng biến động theo cả hai chiều. Ở chiều ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 73 USD, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục một nhịp kiểm định lại vùng 70 USD.

