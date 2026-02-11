Giá Bạc tăng 3% 📈

Bạc (SILVER) hôm nay tăng hơn 3%, vượt lên trên mức 83 USD/ounce. Các yếu tố nền tảng dài hạn của kim loại này vẫn mang tính hỗ trợ, và đồng USD có thể đang bước vào một giai đoạn khó khăn hơn. Hôm qua, Donald Trump cho rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, đồng thời tuyên bố đồng USD đã bị “thao túng” trong nhiều năm qua, khiến nó bị duy trì ở trạng thái quá mạnh.

Một số chủ đề hỗ trợ vẫn đang hiện diện: tồn kho bạc tại London đang thắt chặt, căng thẳng địa chính trị (Trump đe dọa triển khai tàu sân bay thứ hai tiến gần hơn tới Iran), và làn sóng đầu cơ quay trở lại quanh khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay. Nhu cầu đối với kim loại vật chất đang gia tăng, bất chấp kỳ vọng rằng tiêu thụ trong công nghiệp và trang sức sẽ suy yếu. Theo dự báo của Silver Institute, nhu cầu đầu tư vào bạc vật chất sẽ tăng 20%, lên mức cao nhất trong 3 năm, gần 227 triệu ounce, sau ba năm liên tiếp suy giảm.

Nhu cầu công nghiệp được dự báo sẽ giảm 2%, xuống khoảng 650 triệu ounce, mức thấp nhất trong 4 năm. Nguyên nhân gây suy giảm lớn nhất nhiều khả năng đến từ lĩnh vực năng lượng mặt trời (quang điện), khi các nhà sản xuất ngày càng chuyển sang sử dụng vật liệu thay thế cho các linh kiện dựa trên bạc do chi phí cao. Tuy nhiên, quá trình điện hóa nền kinh tế toàn cầu vẫn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu công nghiệp rộng hơn đến hết thập kỷ, với các trung tâm dữ liệu và ngành ô tô có thể bù đắp một phần sự suy yếu từ mảng quang điện.

Ở mảng trang sức, nhu cầu dự kiến sẽ giảm đáng kể trong năm nay, gần 10% so với cùng kỳ, xuống mức thấp nhất trong 6 năm. Đà giảm chủ yếu được cho là đến từ Ấn Độ, dù có thể được bù đắp phần nào bởi Trung Quốc, nơi Silver Institute ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng đối với trang sức bạc mạ vàng.

Nhìn sang năm 2026, tổng nhu cầu vẫn được dự báo vượt cung, dù nguồn cung dự kiến đạt mức kỷ lục 1,05 tỷ ounce (tăng 1,5% so với cùng kỳ). Thâm hụt thị trường được ước tính vào khoảng 67 triệu ounce.

Trong một báo cáo riêng, tập đoàn Heraeus nhấn mạnh rằng mức độ biến động cao của nhóm kim loại nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì do đầu cơ gia tăng ở cả phương Tây và Trung Quốc. Họ cũng cho rằng các quỹ ETF gần đây đã hấp thụ một phần đáng kể áp lực bán, cho thấy nhu cầu mua bạc từ nhà đầu tư cá nhân vẫn khá vững. Nhu cầu đầu tư đối với vàng cũng đang tăng: giá vàng đã tăng hơn 500% trong 10 năm qua, trong khi chỉ số USD Index đang dao động gần vùng đáy thấp nhất trong 11 năm.

Biểu đồ SILVER (khung thời gian D1)

Bạc hiện đang kiểm định đường trung bình động hàm mũ EMA 50 phiên, vốn thường đóng vai trò như ranh giới mang tính biểu tượng giữa xu hướng giảm và xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ bền vững lên trên 92 USD/ounce, thị trường có thể mở ra dư địa tiến tới vùng 100 USD/ounce, phù hợp với mô hình vai–đầu–vai ngược. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 80 USD/ounce, điều đó sẽ cho thấy phe bán vẫn kiểm soát và có thể tiếp tục hạn chế các nỗ lực phục hồi.

Nguồn: xStation5