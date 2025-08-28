Đọc thêm

🥈Giá bạc tăng gần 1%

21:35 28 tháng 8, 2025

Bạc đang kiểm tra mức giá quanh ngưỡng 39 USD/ounce trong hôm nay, đạt mức cao nhất kể từ ngày 25/7. Giá kim loại quý này đã tăng hơn 1% trong phiên, trở thành một trong những mặt hàng có hiệu suất mạnh nhất trong ngày. Tuy nhiên, sau đó mức tăng đã giảm còn khoảng 0,8%.

Mức tăng được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực trên toàn bộ nhóm kim loại quý. Vàng đã vượt qua 3.400 USD, vượt đỉnh gần đây từ ngày 6/8 và đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Đà tăng rộng hơn phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 sắp tới. Tâm lý này được củng cố bởi phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed New York, John C. Williams, khi ông nhấn mạnh rằng các cuộc họp tháng 9 và các cuộc họp tiếp theo sẽ là quyết định “phụ thuộc dữ liệu” hoặc “theo tình hình thực tế”. Hiện tại, thị trường định giá khả năng có 85% để Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Về mặt kỹ thuật, bạc đã vượt qua đỉnh ngày 21/8 sau khi bật lên từ đường trung bình động 30 kỳ. Vùng giữa đường trung bình 30 kỳ và 50 kỳ hiện trở thành khu vực cầu quan trọng cho kim loại này. Dữ liệu về vị thế đầu cơ cũng cho thấy khả năng thay đổi, khi các vị thế ròng đầu cơ không còn giảm. Điều này có thể báo hiệu một kịch bản tương tự như các tháng 1, 4 và 5, khi các giai đoạn tích lũy giá được theo sau bởi một đợt tăng mạnh khi người mua quay trở lại thị trường.

 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

