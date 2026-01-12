⏫Giá bạc tăng vọt gần 7%

Hợp đồng tương lai vàng và bạc đã đồng loạt lập đỉnh lịch sử mới trong ngày hôm nay khi chính quyền Mỹ gia tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến lời khai của Chủ tịch Fed Jerome Powell về dự án cải tạo trụ sở của Fed. Ông Powell cho rằng cuộc điều tra này chỉ là một “cái cớ” nhằm gây sức ép chính trị và buộc Fed phải cắt giảm lãi suất. Sự thách thức trực diện đối với uy tín của ngân hàng trung ương đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh đồng USD, qua đó tạo lực đẩy rất lớn cho nhóm kim loại quý.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn. Nhiều điểm nóng toàn cầu vẫn đang leo thang, đặc biệt là tại Venezuela và Iran, nơi xuất hiện các báo cáo về thương vong lớn trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng can thiệp nếu bạo lực nhằm vào người biểu tình tiếp diễn.

Đồng thời, mối lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung kim loại vật chất tại Trung Quốc đang gia tăng. Trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE), giá bạc đã vọt lên trên mốc 90 USD/ounce.

Mức chênh lệch giá tại Trung Quốc lại một lần nữa tăng mạnh. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Đáng chú ý, những lo ngại trước đó về việc open interest trên COMEX có thể sụt giảm mạnh do hoạt động tái cơ cấu của các chỉ số hàng hóa đến nay vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, giới đầu tư đang theo dõi sát tỷ lệ vàng/bạc, hiện đang tiến gần mức trung bình lịch sử khoảng 50–53. Dù trong các chu kỳ tăng mạnh trước đây của kim loại quý, tỷ lệ này từng giảm sâu hơn, nhưng xu hướng hồi quy về trung bình vẫn là một lực rất đáng chú ý. Để so sánh, đường trung bình 10 năm của tỷ lệ này hiện nằm trên 80, cao hơn đáng kể so với mức hiện tại quanh 54.

Triển vọng kỹ thuật

Giá bạc đã bứt phá mạnh mẽ lên trên mốc 80 USD trong ngày hôm nay, vượt qua cả đỉnh đầu tháng 1 lẫn đỉnh lịch sử trước đó ghi nhận vào tháng 12. Thị trường hiện đang kiểm định vùng 85 USD. Vùng hỗ trợ quan trọng được xác định quanh 84 USD, nơi diễn biến giá của hai cây nến gần nhất cho thấy lực mua xuất hiện ngay lập tức. Nguồn: xStation5