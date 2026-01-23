Giá Bạc vượt mốc 100 USD/ounce 🚨

Giá Bạc vừa vượt qua ngưỡng tâm lý 100 USD/ounce, lập mức cao nhất mọi thời đại. Đà tăng ngoạn mục này - gần 226% so với cùng kỳ năm trước - là một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường và đáng được phân tích kỹ lưỡng, bởi các động lực đứng sau không chỉ đơn thuần đến từ đầu cơ.

Các yếu tố cơ bản của bạc hiện nay vững chắc và mang tính cấu trúc. Trước hết, thị trường đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Trong năm 2024, nhu cầu bạc đạt khoảng 1,17 tỷ ounce, trong khi sản lượng khai thác thấp hơn tới 500 triệu ounce. Sự mất cân đối này không chỉ mang tính nhất thời mà được dự báo sẽ tiếp diễn ít nhất đến năm 2026. Song song đó, nhu cầu công nghiệp vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Bạc là kim loại có độ dẫn điện cao nhất, và đóng vai trò then chốt trong ba lĩnh vực của tương lai: Pin năng lượng mặt trời, Trung tâm dữ liệu phục vụ AI, Xe điện. Đáng chú ý, năm 2025, Mỹ đã đưa bạc vào danh sách khoáng sản chiến lược chính thức nâng kim loại này lên vị thế tài nguyên chiến lược.

Tình trạng khan hiếm bạc đặc biệt rõ rệt tại thị trường Trung Quốc. Biểu đồ cho thấy mức giá của bạc giao dịch trên Sở Giao dịch Thượng Hải cao hơn đáng kể so với các thị trường phương Tây - một chỉ báo rõ ràng cho thấy áp lực thiếu hụt vật chất thực sự. Nguồn: Bloomberg Financial LP

Tuy nhiên, các yếu tố vĩ mô và địa chính trị mới là động lực chủ đạo đứng sau đà tăng giá của bạc. Đồng USD suy yếu, kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm dần, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng - đặc biệt là việc Donald Trump leo thang các biện pháp thuế quan đối với châu Âu và đe dọa áp thuế với những quốc gia không chấp nhận bán Greenland - đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, những nghi ngờ xoay quanh tính độc lập của Fed, cũng như quá trình phi tiền tệ hóa đồng USD đang tăng tốc, đã củng cố vai trò của bạc như một kênh lưu trữ giá trị, ngày càng được so sánh nhiều hơn với vàng.

Đà tăng này có hợp lý không? Câu trả lời là: có - nhưng đi kèm những cảnh báo quan trọng. Sự thiếu hụt nguồn cung bạc là có thật và mang tính cấu trúc, được phản ánh rõ qua: Mức premium cao trên thị trường vật chất. Lãi suất cho thuê bạc tăng vọt, cho thấy tình trạng khan hiếm kim loại thực sự. Tuy nhiên, xét trên góc độ kỹ thuật, giá bạc hiện đang cao hơn khoảng 47% so với đường trung bình động 200 ngày. Điều này cho thấy tốc độ tăng giá đã vượt xa mức trung bình thống kê, qua đó làm gia tăng rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu và bất ngờ.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhiều nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi giá bạc điều chỉnh sau khi lập đỉnh lịch sử, khả năng quay trở lại vùng giá trung bình của giai đoạn 2022–2025 (21–28 USD/ounce) là rất thấp. Thay vào đó, thị trường đang dần hình thành một mặt bằng giá cân bằng mới cao hơn đáng kể, phản ánh: Những thay đổi mang tính cấu trúc, đặc biệt là quá trình chuyển dịch năng lượng đang tăng tốc. Sự tái phân bổ dài hạn trong danh mục đầu tư, khi dòng vốn dịch chuyển sang các tài sản hữu hình trong bối cảnh niềm tin vào các đồng tiền pháp định như USD và EUR suy yếu.

Một khoảnh khắc lịch sử của thị trường BẠC: Lần đầu tiên trong lịch sử, giá bạc vượt mốc 100 USD/ounce. Nguồn: xStation