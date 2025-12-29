Giá Bạch kim giảm 5%

Sau khi phá vỡ mức đỉnh lịch sử (ATH) tại 2.472 USD, hợp đồng PLATINUM đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái suy yếu. Đà giảm đã tìm được hỗ trợ tại mức thoái lui Fibonacci 23,6% và hiện đang giao dịch quanh mức đóng cửa ngày 23/12. Nguồn: xStation5

Từ đầu tháng 12 đến giữa phiên châu Á hôm nay, hợp đồng tương lai bạch kim đã tăng kỷ lục tới 50%. Chỉ báo RSI đã tiệm cận vùng quá mua (trên 70) ngay từ đầu nhịp tăng dốc cuối cùng, khi giá còn dao động quanh vùng đỉnh lịch sử cũ gần 1.700 USD (vùng màu vàng). Những lo ngại về định giá quá cao không ngăn được làn sóng hưng phấn tiếp diễn. Đà tăng của bạch kim ban đầu được thúc đẩy bởi xu hướng tăng mạnh trên toàn bộ nhóm kim loại quý, xuất phát từ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa. Lãi suất thấp giúp tăng thanh khoản thị trường, thúc đẩy nhu cầu đầu tư nói chung và giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ hàng hóa so với tiền gửi hay trái phiếu sinh lãi. Riêng với bạch kim, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đóng vai trò then chốt, thể hiện qua nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ (đặc biệt trong bộ xúc tác ô tô) và nhu cầu trang sức.

Theo dự báo, tình trạng thâm hụt kéo dài của bạch kim có thể dịu bớt vào năm 2026. Nguồn: Báo cáo Q3/2025 của Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC)

Tuy nhiên, vai trò trú ẩn an toàn đã không đủ để nâng đỡ nhóm kim loại quý vào cuối năm. Dù các cuộc đàm phán giữa ông Trump và Tổng thống Zelensky không mang lại đột phá hòa bình cụ thể trên giấy tờ, nhưng những câu chuyện mang tính lạc quan như “chiến tranh sắp kết thúc” hay “đã đạt được 90% thỏa thuận hòa bình” cũng đủ để nhà đầu tư chốt lời tại các thị trường đang quá mua. Cùng với bạch kim, VÀNG (-1,4%), BẠC (-4%) và PALLADIUM (-12%) cũng đồng loạt giảm mạnh.

Đợt bán tháo kim loại quý còn được củng cố bởi kỳ vọng ổn định hơn về quyết định của Fed trong tháng 1 (thị trường hoán đổi định giá khoảng 80% khả năng lãi suất sẽ được giữ nguyên) và tâm lý thận trọng trước khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố vào ngày mai. Riêng với bạch kim, thị trường còn phải đối mặt với áp lực từ phía cung, vốn được kỳ vọng sẽ bình thường hóa vào năm 2026 sau nhiều năm thâm hụt. Báo cáo tháng 11 của WPIC cho thấy mức tiêu thụ công nghiệp giảm nhẹ ở các lĩnh vực chủ chốt (xúc tác và trang sức), trong khi đà giảm mạnh hơn của palladium có thể tiếp tục khuyến khích các nhà sản xuất thay thế palladium bằng bạch kim - kim loại có chi phí thấp hơn.