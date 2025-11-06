Giá ca cao giảm 3% do mùa màng ở Tây Phi có dấu hiệu cải thiện

Hợp đồng tương lai ca cao trên sàn ICE (COCOA) đã giảm xuống dưới 6.200 USD/tấn, giảm gần 3% trong ngày, tiếp tục rời xa mức đỉnh một tháng gần đây quanh 6.600 USD, khi niềm tin gia tăng về triển vọng thu hoạch mạnh mẽ tại Tây Phi. Nông dân ở Bờ Biển Ngà cho biết các cây ca cao đang trong tình trạng rất tốt, với thời tiết khô ráo giúp quá trình phơi sấy thuận lợi, trong khi nông dân Ghana ghi nhận rằng quả ca cao đang chín đều trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo hãng sản xuất socola Mondelez, số lượng quả ca cao tại Tây Phi hiện cao hơn 7% so với mức trung bình 5 năm và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Mùa thu hoạch chính tại Bờ Biển Ngà vừa mới bắt đầu, và các nhà sản xuất địa phương vẫn lạc quan về chất lượng vụ mùa.

Tuy nhiên, những lo ngại về nhu cầu yếu vẫn đang gây áp lực lên giá ca cao.

Nhà sản xuất socola lớn nhất thế giới — Barry Callebaut — cho biết trong báo cáo tài chính mới nhất rằng họ kỳ vọng doanh số sản phẩm ca cao sẽ giảm ở mức trung bình một chữ số (%) trong năm tài chính tới, do giá nguyên liệu thô vẫn ở mức cao kéo dài. Trong khi đó, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến việc công bố báo cáo “Cam kết của các nhà giao dịch” (Commitment of Traders – COT) của CFTC bị trì hoãn, làm hạn chế khả năng theo dõi vị thế giao dịch của các quỹ đầu cơ lớn (Managed Money) và các nhà sản xuất/bán hàng thương mại. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.