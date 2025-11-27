Thị trường nổi bật: AUDUSD (27.11.2025)

Điều gì đang tác động lên tỷ giá AUD/USD hiện tại?

Cặp tiền AUDUSD tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, chủ yếu được dẫn dắt bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô từ cả Úc và Mỹ. Tỷ giá hiện giao dịch trong vùng 0,6520-0,6540 USD mỗi AUD. Lạm phát dai dẳng ở Úc làm tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ chưa vội cắt giảm lãi suất, từ đó hỗ trợ đồng AUD. Trong khi đó, đồng USD suy yếu khi giới đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường nới lỏng hơn. Sự kết hợp giữa hai yếu tố này đang giữ xu hướng tăng cho cặp AUD/USD.

Nguồn: xStation5

Những yếu tố chính thúc đẩy AUD/USD hôm nay

Lạm phát cao ở Úc và chính sách của RBA

Các số liệu lạm phát mới nhất của Úc tiếp tục gây bất ngờ khi cho thấy áp lực giá mạnh hơn dự kiến. Lạm phát cơ bản vẫn cao hơn mục tiêu của RBA, củng cố quan điểm rằng ngân hàng trung ương sẽ chưa nới lỏng chính sách trong thời gian gần. Việc giữ lãi suất ở mức cao tạo điều kiện thuận lợi cho đồng AUD mạnh lên. Dữ liệu lạm phát cũng cải thiện bức tranh kỹ thuật và thu hút thêm nhu cầu từ giới đầu tư đối với AUD.

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu

Tại Mỹ, kỳ vọng Fed sớm chuyển sang lập trường ôn hòa hơn đang gia tăng. Khả năng Fed cắt giảm lãi suất làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó hỗ trợ các đồng tiền của thị trường phát triển như AUD. Sự phân kỳ trong kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa RBA và Fed hiện đang nghiêng về lợi thế của Úc. Tâm lý thị trường toàn cầu cải thiện cũng thúc đẩy dòng tiền vào các đồng tiền nhạy cảm với chu kỳ như AUD.