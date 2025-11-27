Thị trường nổi bật: AUDUSD (27.11.2025)

Điều gì đang tác động lên tỷ giá AUD/USD hiện tại?
Cặp tiền AUDUSD tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, chủ yếu được dẫn dắt bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô từ cả Úc và Mỹ. Tỷ giá hiện giao dịch trong vùng 0,6520-0,6540 USD mỗi AUD. Lạm phát dai dẳng ở Úc làm tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ chưa vội cắt giảm lãi suất, từ đó hỗ trợ đồng AUD. Trong khi đó, đồng USD suy yếu khi giới đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường nới lỏng hơn. Sự kết hợp giữa hai yếu tố này đang giữ xu hướng tăng cho cặp AUD/USD.
Nguồn: xStation5
Những yếu tố chính thúc đẩy AUD/USD hôm nay
Lạm phát cao ở Úc và chính sách của RBA
Các số liệu lạm phát mới nhất của Úc tiếp tục gây bất ngờ khi cho thấy áp lực giá mạnh hơn dự kiến. Lạm phát cơ bản vẫn cao hơn mục tiêu của RBA, củng cố quan điểm rằng ngân hàng trung ương sẽ chưa nới lỏng chính sách trong thời gian gần. Việc giữ lãi suất ở mức cao tạo điều kiện thuận lợi cho đồng AUD mạnh lên. Dữ liệu lạm phát cũng cải thiện bức tranh kỹ thuật và thu hút thêm nhu cầu từ giới đầu tư đối với AUD.
Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu
Tại Mỹ, kỳ vọng Fed sớm chuyển sang lập trường ôn hòa hơn đang gia tăng. Khả năng Fed cắt giảm lãi suất làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó hỗ trợ các đồng tiền của thị trường phát triển như AUD. Sự phân kỳ trong kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa RBA và Fed hiện đang nghiêng về lợi thế của Úc. Tâm lý thị trường toàn cầu cải thiện cũng thúc đẩy dòng tiền vào các đồng tiền nhạy cảm với chu kỳ như AUD.
Giá Bạc lập kỷ lục mới!
Intel tăng vọt sau tin đồn công ty sản xuất chip cho Apple
Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên với diễn biến lạc quan
CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng cao sau khi công bố số liệu CPI của Đức
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.