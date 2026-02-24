Giá ca cao giảm 5%, xuống dưới 3000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2023 📉

Hợp đồng tương lai ca cao (COCOA) trên Intercontinental Exchange (ICE) lao dốc trong phiên hôm nay, giảm hơn 5% và rơi xuống dưới 3.000 USD/tấn – mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 5/2023. Thị trường đang chịu áp lực từ nhu cầu vật chất suy yếu kéo dài, hoạt động chế biến chậm lại rõ rệt, thời tiết thuận lợi tại Tây Phi và triển vọng một mùa vụ bội thu, yếu tố đồng thời gây áp lực lên lợi nhuận của nông dân châu Phi.

Phân tích báo cáo CFTC Commitments of Traders (CoT) (dữ liệu đến ngày 17/02/2026)

Báo cáo CoT mới nhất đối với ca cao cho thấy thị trường đang ở giai đoạn chuyển tiếp thay vì bước vào pha tăng tốc xu hướng rõ ràng. Thay đổi đáng chú ý nhất trong tuần là mức giảm hơn 8.000 hợp đồng open interest (khoảng -5%). Điều này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư đã đóng vị thế, khiến thị trường thiếu “nhiên liệu mới” cho một nhịp biến động mạnh theo xu hướng. Sự sụt giảm open interest thường đi kèm với việc động lượng hạ nhiệt và xu hướng chuyển sang tích lũy.

Xét về vị thế, nhóm đầu cơ lớn nhất (Managed Money) vẫn duy trì trạng thái bán ròng — nắm giữ nhiều vị thế short hơn long — tạo ra thiên hướng giảm giá nhẹ cho thị trường. Trong khi đó, các nhà sản xuất và các thành phần thương mại khác đã giảm mức phòng hộ (cắt bớt vị thế short), điều mà trong lịch sử có thể là tín hiệu cho thấy áp lực từ phía cung đang dịu lại. Nói cách khác, các quỹ đầu cơ vẫn nghiêng về kịch bản giảm, nhưng “phe công nghiệp” không còn gia tăng áp lực bán xuống như trước.

Cũng cần lưu ý đến mức độ tập trung của các vị thế bán trong một nhóm nhà giao dịch. Một tỷ trọng đáng kể các vị thế short nằm trong tay số lượng tương đối ít tổ chức, làm gia tăng rủi ro xảy ra short squeeze: nếu xuất hiện một chất xúc tác tích cực (ví dụ tin tức liên quan đến thời tiết hoặc gián đoạn nguồn cung), việc buộc phải đóng vị thế bán có thể kích hoạt một nhịp phục hồi mạnh hơn.

Nhìn chung, báo cáo không cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán cực đoan. Vị thế hiện tại phản ánh thiên hướng giảm vừa phải từ phía các quỹ, nhưng với mức độ tham gia suy giảm và các nhà phòng hộ đang rút bớt vị thế. Trong ngắn hạn, điều này làm tăng khả năng thị trường bước vào giai đoạn tích lũy hoặc hồi kỹ thuật; để quay lại xu hướng giảm rõ ràng, có thể cần thấy sự gia tăng trở lại của vị thế bán từ các quỹ đi kèm với open interest tăng lên.

Nguồn: CFTC, CoT

COCOA (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5