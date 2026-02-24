Thị trường nổi bật 🚩 Bitcoin giảm 50% so với mức đỉnh lịch sử

Bitcoin đã giảm gần 30% trong tháng qua, và mức điều chỉnh từ đỉnh lịch sử gần 126.000 USD hiện đã lên tới khoảng 50%. Liệu bức tranh kỹ thuật hiện tại có đủ cơ sở để lạc quan về khả năng phục hồi?

Xung lực tăng gần nhất đã không thể duy trì, khi giá gặp áp lực bán mạnh quanh vùng 72.300 USD sau khi bật tăng khoảng 20% từ đáy cục bộ. Phe bán nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát, kích hoạt một vùng tích lũy kéo dài nhiều ngày trong khoảng 65.000–71.000 USD. Theo thời gian, vùng tích lũy này hình thành hai đỉnh thấp dần, và cuối cùng kết thúc bằng một nhịp giảm mới, kéo BTC trở lại khu vực 63.000 USD. Kết quả là hiện tại Bitcoin chỉ giao dịch cao hơn khoảng 5% so với đáy cục bộ gần đây.

Nếu lấy nhịp giảm từ tháng 10 — sau đó là giai đoạn tích lũy kéo dài nhiều tuần — làm khuôn mẫu, có thể giả định rằng giới hạn trên của nhịp điều chỉnh hiện tại một lần nữa sẽ trùng với mức Fibonacci thoái lui 38,2%. Điều đó hàm ý BTC vẫn có thể phục hồi lên khoảng 74.300 USD trước khi bước vào một thời điểm “quyết định” hơn.

Mức này sẽ tương đương với mức tăng gần 20% so với hiện tại. Nhìn lại giai đoạn chuyển giao giữa tháng 11 và tháng 12/2025, có thể thấy giá khi đó cũng hai lần quay lại kiểm định đáy cục bộ của nhịp điều chỉnh (khi đó quanh 80.000 USD). Điều này cho thấy không nhất thiết đợt giảm hiện tại sẽ ngay lập tức chuyển thành một xu hướng giảm kéo dài có thể đẩy giá xuống dưới 60.000 USD.

Tổng thể, có vẻ như giai đoạn tích lũy có thể còn kéo dài thêm. Một chất xúc tác tiềm năng cho đợt bán tháo mới có thể là sự suy yếu trở lại của Phố Wall và sự phục hồi mạnh của đồng USD — dù xu hướng này hiện vẫn ở giai đoạn khá sớm và chưa thực sự rõ ràng.