Giá ca cao giảm gần 2% xuống dưới mức 7.000 USD do mưa lớn ở Châu Phi 📉

Giá ca cao đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh gần 13.000 USD/tấn vào năm 2024, hiện giao dịch dưới ngưỡng 7.000 USD/tấn — vùng giá tâm lý và kỹ thuật quan trọng. Đà giảm đến từ kỳ vọng nguồn cung cải thiện và nhu cầu suy yếu, đảo ngược đợt tăng giá năm ngoái do hạn hán, dịch bệnh cây trồng và vụ mùa kém ở Tây Phi.

Lượng mưa dồi dào và cây ca cao ra hoa nhiều hơn ở Bờ Biển Ngà và Ghana đang thúc đẩy dự báo sản lượng, làm giảm lo ngại thiếu hụt.

Tây Phi, chiếm 70% sản lượng ca cao toàn cầu, được dự báo có vụ thu hoạch phục hồi sau cú sốc do thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh năm ngoái.

Giá Cocao cao kết hợp với thuế quan của Mỹ đối với socola có nguy cơ làm giảm thêm nhu cầu tiêu dùng.

Các nhà phân tích xem đây là một yếu tố cản trở giá trong giai đoạn bước sang 2025.

Sản lượng tăng trong năm nay sẽ giúp cải thiện đáng kể cán cân cung–cầu, vốn là nguyên nhân chính đẩy giá tăng vọt năm 2024.

Rabobank dự báo thặng dư lớn trong niên vụ 2025/26, với sản lượng tăng tại Ecuador, Brazil, Peru, Nigeria và Cameroon, cùng sự phục hồi ở Tây Phi.

Giá ca cao được dự báo có xu hướng giảm dần trong ngắn và trung hạn, dù có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật.

Ngay cả trong kịch bản bi quan, rủi ro nguồn cung hạn chế tại Bờ Biển Ngà và Ghana sẽ giữ giá trên mức 3.000 USD/tấn. Trên biểu đồ, giá ca cao đang hình thành mô hình "đầu và vai", với giá hợp đồng tương lai hiện tiệm cận vùng "đường viền cổ" (neckline) của mô hình này.

