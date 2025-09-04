Giá ca cao giảm thêm 2% 📉 Nguồn cung sắp được cải thiện❓

Hợp đồng tương lai ca cao tiếp tục xu hướng giảm (COCOA: -2%) sau khi nhà sản xuất sô cô la Mỹ Mondelez International cho biết nguồn cung nguyên liệu thô có dấu hiệu cải thiện.

Theo công ty, vụ mùa sắp tới ở Tây Phi sẽ có nhiều quả ca cao hơn. Các dự báo mới này củng cố xu hướng giảm mạnh bắt đầu trở lại từ tháng 5, sau khi giá ca cao chạm mức kỷ lục 12.000 USD/tấn vào giai đoạn chuyển giao năm 2024/2025.

Sau vụ thu hoạch 2023/2024 kém chất lượng, số lượng quả ca cao tại Tây Phi gần đây đã phục hồi, cao hơn 7% so với mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, quá trình chín của quả vẫn chưa chắc chắn. Commodity Weather Group cho biết 60 ngày qua là giai đoạn khô hạn nhất kể từ năm 1979, khiến việc dự báo mức tăng cung ca cao trở nên khó khăn.

Sau khi cố gắng giữ được mức giá của ngày hôm qua vào đầu phiên, hợp đồng COCOA đã quay đầu giảm mạnh, hướng về mức đáy của ngày thứ Ba. Nguồn: xStation5