Thị trường nổi bật: US100 (15.10.2025)

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang hồi phục khoảng 0,9% sau đợt bán tháo ngày hôm qua, chủ yếu do căng thẳng thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ. Thị trường nhanh chóng chuyển sự chú ý ra khỏi những lo ngại về thương mại và quay trở lại đà tăng sau bài phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed, qua đó củng cố kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo tại Mỹ. Sự lạc quan còn được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh của các công ty chủ chốt và những diễn biến mới trong ngành công nghệ.

Hợp đồng US100 hôm nay đã vượt cả hai đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ và 30 kỳ trên biểu đồ H4 (EMA100 – tím đậm, EMA30 – tím nhạt), hồi phục toàn bộ mức lỗ từ phiên giao dịch ngày hôm qua. Nguồn: xStation5

Điều gì đang định hình US100 hôm nay?