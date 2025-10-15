Thị trường nổi bật: US100 (15.10.2025)

- US100 đang hồi phục khoảng 0,9% sau đợt bán tháo ngày hôm qua.
- Đà hồi phục được khơi mào bởi bài phát biểu của Chủ tịch Fed ngày hôm qua, được thị trường hiểu là tín hiệu ôn hòa.
- Kết quả kinh doanh của ASML và kế hoạch đầu tư của OpenAI cũng góp phần hỗ trợ thêm cho nhóm cổ phiếu công nghệ.
Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang hồi phục khoảng 0,9% sau đợt bán tháo ngày hôm qua, chủ yếu do căng thẳng thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ. Thị trường nhanh chóng chuyển sự chú ý ra khỏi những lo ngại về thương mại và quay trở lại đà tăng sau bài phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed, qua đó củng cố kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo tại Mỹ. Sự lạc quan còn được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh của các công ty chủ chốt và những diễn biến mới trong ngành công nghệ.
Hợp đồng US100 hôm nay đã vượt cả hai đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ và 30 kỳ trên biểu đồ H4 (EMA100 – tím đậm, EMA30 – tím nhạt), hồi phục toàn bộ mức lỗ từ phiên giao dịch ngày hôm qua. Nguồn: xStation5
Điều gì đang định hình US100 hôm nay?
-
Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Jerome Powell dành nhiều thời gian nói về rủi ro gia tăng từ thị trường lao động yếu, được nhà đầu tư hiểu là tín hiệu ôn hòa, cho thấy khả năng có một đợt cắt giảm lãi suất tại Mỹ. Thị trường hoán đổi (swap) trước đó đã phản ánh gần như chắc chắn một đợt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 10, nhưng xác nhận không chính thức từ Chủ tịch Fed đã giúp củng cố kỳ vọng và tạo ra tâm lý lạc quan trên thị trường cổ phiếu. Powell nhấn mạnh rằng Fed không thể hành động quá nhanh trong giai đoạn cuối cùng chống lạm phát. Tuy nhiên, nhu cầu lao động giảm và những khó khăn về nhân sự do chính sách di cư vẫn là rủi ro tăng trưởng quan trọng, cho thấy chính sách tiền tệ nên dần trở nên ít thắt chặt hơn.
-
Kết quả kinh doanh của ASML xác nhận nhu cầu đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI, hỗ trợ cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm bán dẫn, bất chấp những lo ngại về bong bóng AI. Công ty báo cáo đơn hàng đạt 5,4 tỷ euro (dự báo: 4,9 tỷ euro), phản ánh sự tăng trưởng trong cơ sở khách hàng áp dụng công nghệ AI. Tỷ trọng doanh số tại Trung Quốc cũng tăng đáng kể (từ 27% lên 42%), cho thấy vai trò của Trung Quốc trong phát triển AI cũng như rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, có thể hạn chế thương mại công nghệ hoặc tiếp cận nguyên vật liệu quan trọng.
-
OpenAI công bố kế hoạch đầu tư 5 năm trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng AI tiên tiến và mở rộng danh mục sản phẩm, dịch vụ. Chiến lược bao gồm các nguồn doanh thu mới, công cụ cho doanh nghiệp và thương mại điện tử, AI tự động và công nghệ tạo video, được hỗ trợ bởi các đối tác AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle, bao gồm các thỏa thuận cung cấp 10 GW năng lực tính toán và 300 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, cùng dự án Stargate toàn cầu. OpenAI kỳ vọng doanh thu đạt tới 13 tỷ USD và dự kiến tăng trưởng số lượng người dùng trả phí ChatGPT.
