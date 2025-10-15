Mở phiên Mỹ: Chỉ số phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed sẽ chấm dứt cắt giảm bảng cân đối kế toán

Các chỉ số Mỹ tiếp tục hồi phục sau phát biểu của Jerome Powell hôm qua, trong đó ông gợi ý không chỉ sẵn sàng cắt giảm lãi suất mà còn kết thúc quá trình giảm bảng cân đối kế toán (QT). Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thu hẹp lượng tài sản khổng lồ kể từ 2022 bằng cách để trái phiếu đáo hạn mà không tái đầu tư. Hơn một phần tư tổng bảng cân đối đã được giảm từ 2022, mặc dù tổng mức vẫn cao so với kỷ lục mua vào đầu năm 2020. Nếu Fed quyết định dừng giảm bảng cân đối, trái phiếu đáo hạn sẽ phải được tái đầu tư, chính sách này có thể dẫn đến xu hướng giảm lãi suất thị trường nói chung. Hiện tại, lợi suất vẫn ở mức cao, ngay cả khi lãi suất ngắn hạn đang giảm.

The Fed Balance Sheet and the S&P 500 Index. It was once suggested that without asset purchases, the US stock market could no longer gain ground. As shown, the S&P 500 index has climbed nearly 3,000 points since the reduction began. Source: Bloomberg Finance LP

Cần lưu ý rằng Donald Trump một lần nữa làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc, gợi ý khả năng tạm ngừng mua dầu thực vật từ nước này. Đáp lại, Trung Quốc được cho là đang cân nhắc ngừng mua đậu nành từ Mỹ, gây lo ngại cho nông dân. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực về đàm phán thương mại hiện đang vượt trội hơn các yếu tố tiêu cực trên thị trường.

ASML công bố kết quả tài chính vững chắc, thể hiện lượng đơn hàng cao cho máy móc sản xuất chip, minh chứng cho đà tăng trưởng liên tục của xu hướng AI. Nhà đầu tư vẫn lạc quan trước báo cáo lợi nhuận ngày mai từ công ty Đài Loan TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chủ chốt cho các công ty như Nvidia.

Tất cả các phân khúc chính của S&P 500 đều tăng

Hôm nay, hầu hết các phân khúc trong chỉ số S&P 500 đều ghi nhận tăng trưởng. Đáng chú ý, ngành Tiện ích (Utilities) tăng mạnh nhất, trong khi ngành lớn nhất là Công nghệ (Technology) tăng 1%.

Hôm nay chúng ta đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc của chỉ số S&P 500. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Chỉ số US500 tăng 0,8% hôm nay, tương đồng chặt chẽ với diễn biến trên thị trường tiền mặt. Các công ty vốn hóa nhỏ đang hoạt động vượt trội, với chỉ số Russell 2000 tăng 1,3% khi mở cửa. Mức tăng hôm nay đã bù lại hơn hai phần ba khoản lỗ trong hai phiên cuối tuần trước, xóa bỏ tín hiệu giảm giá trước đó. Quan trọng là chỉ số không xuyên thủng mức điều chỉnh lớn nhất trong xu hướng hiện tại từ tháng Năm đến tháng Bảy, điều này có thể cho thấy sự trở lại của xu hướng tăng chính. Hơn nữa, US500 tránh được việc giảm xuống dưới mức thoái lui 50% của sóng tăng ngắn bắt đầu từ đầu tháng Chín.

Tin tức công ty nổi bật: