Mở phiên Mỹ: Chỉ số phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed sẽ chấm dứt cắt giảm bảng cân đối kế toán

- Chỉ số Phố Wall đã xóa bỏ đáng kể mức giảm trong phiên hôm qua và đang phục hồi hôm nay sau phát biểu của Chủ tịch Fed Powell gợi ý về việc kết thúc sắp tới của chương trình giảm bảng cân đối tài sản.
- Các kết quả kinh doanh tích cực tiếp tục đến từ các ngân hàng lớn của Mỹ.
- Donald Trump đe dọa thực hiện các biện pháp tiêu cực mới nhắm vào Trung Quốc.
- Chỉ số Phố Wall đã xóa bỏ đáng kể mức giảm trong phiên hôm qua và đang phục hồi hôm nay sau phát biểu của Chủ tịch Fed Powell gợi ý về việc kết thúc sắp tới của chương trình giảm bảng cân đối tài sản.
- Các kết quả kinh doanh tích cực tiếp tục đến từ các ngân hàng lớn của Mỹ.
- Donald Trump đe dọa thực hiện các biện pháp tiêu cực mới nhắm vào Trung Quốc.
Các chỉ số Mỹ tiếp tục hồi phục sau phát biểu của Jerome Powell hôm qua, trong đó ông gợi ý không chỉ sẵn sàng cắt giảm lãi suất mà còn kết thúc quá trình giảm bảng cân đối kế toán (QT). Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thu hẹp lượng tài sản khổng lồ kể từ 2022 bằng cách để trái phiếu đáo hạn mà không tái đầu tư. Hơn một phần tư tổng bảng cân đối đã được giảm từ 2022, mặc dù tổng mức vẫn cao so với kỷ lục mua vào đầu năm 2020. Nếu Fed quyết định dừng giảm bảng cân đối, trái phiếu đáo hạn sẽ phải được tái đầu tư, chính sách này có thể dẫn đến xu hướng giảm lãi suất thị trường nói chung. Hiện tại, lợi suất vẫn ở mức cao, ngay cả khi lãi suất ngắn hạn đang giảm.
Cần lưu ý rằng Donald Trump một lần nữa làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc, gợi ý khả năng tạm ngừng mua dầu thực vật từ nước này. Đáp lại, Trung Quốc được cho là đang cân nhắc ngừng mua đậu nành từ Mỹ, gây lo ngại cho nông dân. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực về đàm phán thương mại hiện đang vượt trội hơn các yếu tố tiêu cực trên thị trường.
ASML công bố kết quả tài chính vững chắc, thể hiện lượng đơn hàng cao cho máy móc sản xuất chip, minh chứng cho đà tăng trưởng liên tục của xu hướng AI. Nhà đầu tư vẫn lạc quan trước báo cáo lợi nhuận ngày mai từ công ty Đài Loan TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chủ chốt cho các công ty như Nvidia.
Tất cả các phân khúc chính của S&P 500 đều tăng
Hôm nay, hầu hết các phân khúc trong chỉ số S&P 500 đều ghi nhận tăng trưởng. Đáng chú ý, ngành Tiện ích (Utilities) tăng mạnh nhất, trong khi ngành lớn nhất là Công nghệ (Technology) tăng 1%.
Hôm nay chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc của chỉ số S&P 500. Nguồn: Bloomberg Finance LP
Chỉ số US500 tăng 0,8% hôm nay, tương đồng chặt chẽ với diễn biến trên thị trường tiền mặt. Các công ty vốn hóa nhỏ đang hoạt động vượt trội, với chỉ số Russell 2000 tăng 1,3% khi mở cửa. Mức tăng hôm nay đã bù lại hơn hai phần ba khoản lỗ trong hai phiên cuối tuần trước, xóa bỏ tín hiệu giảm giá trước đó. Quan trọng là chỉ số không xuyên thủng mức điều chỉnh lớn nhất trong xu hướng hiện tại từ tháng Năm đến tháng Bảy, điều này có thể cho thấy sự trở lại của xu hướng tăng chính. Hơn nữa, US500 tránh được việc giảm xuống dưới mức thoái lui 50% của sóng tăng ngắn bắt đầu từ đầu tháng Chín.
Tin tức công ty nổi bật:
-
Apple (AAPL.US) dự định tăng đầu tư tại Việt Nam nhằm giảm rủi ro vận hành tại Trung Quốc. Đồng thời, Bloomberg đưa tin công ty sẽ hợp tác với BYD của Trung Quốc để thử nghiệm, sản xuất và đóng gói một sản phẩm mới—được cho là trung tâm điều khiển gia đình. Cổ phiếu AAPL tăng khoảng 0,8% khi mở cửa, dù vẫn giảm nhẹ so với đầu năm.
-
Stellantis (STLA.US) công bố kế hoạch đầu tư 13 tỷ USD tại Mỹ trong bốn năm tới nhằm điều chỉnh chuỗi cung ứng và giảm thiểu tác động từ thuế quan. Cổ phiếu STLA tăng gần 0,7% khi mở cửa. Stellantis sở hữu các thương hiệu Fiat, Chrysler, Jeep và Peugeot.
-
Papa John’s (PZZA.US) tăng vọt tới 10% ngay khi mở cửa sau khi Reuters đưa tin Apollo Global, một công ty quản lý tài sản, có thể đề xuất mua lại công ty với giá 64 USD/cổ phiếu và đưa công ty về trạng thái tư nhân.
-
Bank of America (BAC.US) tăng 4% khi mở cửa sau khi công bố kết quả quý III vượt kỳ vọng, nhờ hoạt động mạnh mẽ trong mảng ngân hàng đầu tư và M&A. EPS đạt 1,06 USD, cao hơn 0,11 USD so với dự đoán thị trường. Doanh thu của ngân hàng cũng tăng khoảng nửa tỷ USD, đạt 28,09 tỷ USD.
-
Morgan Stanley (MS.US) cũng ghi nhận quý III mạnh mẽ, nhờ khối lượng giao dịch cao và hiệu suất vững trong mảng ngân hàng đầu tư. Doanh thu ngân hàng đầu tư tăng kỷ lục 44%, trong khi tài sản quản lý (AUM) đạt 8,9 tỷ USD, gần chạm mục tiêu 10 tỷ USD. Cổ phiếu của ngân hàng tăng 6,75% ngay đầu phiên.
Zions Bancorp phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong nhóm cổ phiếu ngân hàng Mỹ hôm qua 📈
Bitcoin giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 📉
Chỉ số US100 phục hồi sau tuyên bố của Trump về Trung Quốc 💡
Cổ phiếu ngân hàng "đỏ lửa" 🚨
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.