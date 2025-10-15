GOLD tăng hơn 1.4% 📈

Kim loại quý, bao gồm vàng, đang tăng mạnh trong phiên hôm nay, tiếp nối đà leo dốc gần đây. Giá vàng đã vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce, phục hồi khá nhanh sau một đợt điều chỉnh ngắn khi kiểm tra mức 4.100 USD. Hiện tại, các mốc hỗ trợ quan trọng nằm tại 4.100 và 4.160 USD/ounce, theo hành vi giá. Trong tháng 10, Fed được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Nguồn cung kim loại trên thị trường London vẫn eo hẹp, trong khi nhu cầu giao ngay duy trì rất mạnh.

Nhà đầu tư ngày càng coi kim loại quý như một công cụ phòng hộ trước sự mất giá của tiền tệ và hệ quả của tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng lớn — hiện tượng thường được gọi là “giao dịch suy giảm giá trị tiền tệ” (debasement trade).

Đối với bạc, thị trường cũng chứng kiến tình trạng thiếu thanh khoản nghiêm trọng tại London, đẩy giá chuẩn vượt qua hợp đồng tương lai tại New York. Khoảng chênh lệch giữa hai thị trường vào khoảng 1 USD/ounce, trong khi chi phí vay bạc theo cơ sở hàng tháng ở mức 17%/năm vào thứ Ba — đều là các mức lịch sử cao.

Giới giao dịch hiện đang chờ kết quả của cuộc điều tra theo Mục 232 của chính quyền Mỹ liên quan đến các khoáng sản quan trọng, bao gồm bạc, bạch kim và palladium. Cuộc điều tra này làm dấy lên lo ngại rằng những kim loại này có thể sẽ bị áp thuế mới, mặc dù chúng đã chính thức được miễn trừ hồi tháng 4.

Bốn kim loại quý chủ chốt đã ghi nhận mức tăng ấn tượng trong năm nay — từ 60% đến 82%, trở thành nhóm dẫn dắt đà tăng của thị trường hàng hóa. Những yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của vàng bao gồm: mua vào của các ngân hàng trung ương, dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF, và việc Fed hạ lãi suất.

Nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn tiếp tục được củng cố bởi:

căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc,

lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang,

và nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa thêm lần nữa.

Một động lực lớn đứng sau đà tăng giá vẫn là hoạt động mua vàng quyết liệt của các ngân hàng trung ương, khi họ tích lũy khối lượng lớn kim loại này trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm. Lo ngại về nợ công tăng, lãi suất thấp hơn từ Fed và ECB, cùng rủi ro địa chính trị đang thúc đẩy nhà đầu tư xem vàng như một nơi lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Fed sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào ngày 29/10, và nhiều khả năng sẽ hạ thêm 25 điểm cơ bản, phù hợp với gợi ý từ các bình luận gần đây của quan chức Fed Susan Collins.

GOLD (khung thời gian H1)

Giá vàng đã trải qua vài nhịp điều chỉnh nhỏ, nhưng xu hướng tăng hình thành từ đầu tháng 10 vẫn đang chiếm ưu thế.

Nguồn: xStation5

Hiệu suất của vàng theo thời gian

Trong lịch sử, tháng 10 không phải là giai đoạn quá thuận lợi cho giá vàng. Tuy nhiên, vào năm 2022, kim loại này đã tăng hơn 8%. Tính từ ngày 1/10 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 9%, từ mức 3.850 USD/ounce lên đến mức hiện tại.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance