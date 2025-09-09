Giá ca cao tăng 2,7% sau khi phục hồi từ mức đáy trong 10 tháng 📈

Hợp đồng tương lai ca cao (COCOA) giao dịch trên sàn ICE tăng hơn 2% hôm nay, sau đợt bán tháo mạnh kéo giá xuống quanh 7.100 USD, chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu đà tăng không giữ được và giá quay lại dưới đường EMA 50 ngày gần 7.200 USD, thị trường có thể chứng kiến một nhịp giảm về quanh 6.500 USD/tấn.

Dữ liệu COT gần đây cho thấy các nhà đầu cơ lớn đang gia tăng vị thế bán khống, trong khi các nhà giao dịch thương mại chỉ giảm nhẹ vị thế bán. Bên cạnh đó, bình luận từ một số công ty lớn, bao gồm Mondelez, cho thấy mùa thu hoạch sắp tới có thể mang lại sự cải thiện đáng kể trong cán cân cung – cầu.

Nguồn: xStation5