Giá ca cao tăng 2,7% sau khi phục hồi từ mức đáy trong 10 tháng 📈

22:00 9 tháng 9, 2025

Hợp đồng tương lai ca cao (COCOA) giao dịch trên sàn ICE tăng hơn 2% hôm nay, sau đợt bán tháo mạnh kéo giá xuống quanh 7.100 USD, chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu đà tăng không giữ được và giá quay lại dưới đường EMA 50 ngày gần 7.200 USD, thị trường có thể chứng kiến một nhịp giảm về quanh 6.500 USD/tấn.

Dữ liệu COT gần đây cho thấy các nhà đầu cơ lớn đang gia tăng vị thế bán khống, trong khi các nhà giao dịch thương mại chỉ giảm nhẹ vị thế bán. Bên cạnh đó, bình luận từ một số công ty lớn, bao gồm Mondelez, cho thấy mùa thu hoạch sắp tới có thể mang lại sự cải thiện đáng kể trong cán cân cung – cầu.

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
