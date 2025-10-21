Mở phiên Mỹ: Báo cáo thu nhập của Netflix được nhà đầu tư chú ý

- Thị trường chứng khoán Mỹ đang tiến gần đến giai đoạn then chốt của mùa công bố lợi nhuận, khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo của Netflix, yếu tố có thể định hình hướng đi sắp tới của các chỉ số, đặc biệt là Nasdaq và S&P 500.
- General Motors đã nâng dự báo lợi nhuận cho năm 2025 và giảm thiểu tác động của thuế quan, qua đó tác động tích cực đến tâm lý trong nhóm cổ phiếu công nghiệp, trong khi Coca-Cola gây bất ngờ với mức tăng trưởng doanh thu nhờ tăng giá bán và nhu cầu mạnh mẽ.
- Mặc dù Philip Morris công bố kết quả khả quan, nhà đầu tư vẫn rút vốn khỏi cổ phiếu, khiến giá giảm, trong bối cảnh thị trường tiếp tục coi báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp là nguồn thông tin chính giữa tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần và thiếu dữ liệu kinh tế vĩ mô cập nhật.
Thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp. Các chỉ số chính — S&P 500, Dow Jones và Nasdaq — vẫn đang ở gần mức cao kỷ lục, nhưng các nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn về khả năng tiếp tục tăng trưởng. Sau một đợt tăng mạnh trong những tháng gần đây, thị trường hiện cần sự xác nhận rằng các yếu tố cơ bản đang theo kịp với định giá.
Hôm nay, Netflix trở thành tâm điểm chú ý khi chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý sau phiên giao dịch. Công ty được coi là thước đo tâm lý của nhóm công nghệ và tiêu dùng. Nhà đầu tư kỳ vọng sự tăng trưởng về số lượng người đăng ký (đặc biệt là ngoài Hoa Kỳ), doanh thu cao hơn, và lợi nhuận cải thiện, đặc biệt sau các chiến lược kiếm tiền từ việc chia sẻ tài khoản và mở rộng mảng quảng cáo.
Nếu báo cáo đạt hoặc vượt kỳ vọng, điều đó có thể hỗ trợ chỉ số Nasdaq và duy trì tâm lý lạc quan trên toàn thị trường. Ngược lại, bất kỳ sự thất vọng nào — đặc biệt liên quan đến tốc độ tăng trưởng người dùng hoặc biên lợi nhuận hoạt động — có thể gây ra điều chỉnh trong nhóm Big Tech, vốn là động lực chính cho đà tăng gần đây.
Trong khi Netflix thu hút sự chú ý, các tập đoàn lớn khác cũng báo cáo kết quả tích cực — General Motors nâng dự báo lợi nhuận cả năm, và Coca-Cola vượt kỳ vọng nhờ khả năng duy trì mức giá cao và nhu cầu ổn định. Những kết quả này khẳng định rằng người tiêu dùng Mỹ vẫn kiên cường bất chấp những bất ổn liên quan đến lạm phát và lãi suất cao.
Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là việc chính phủ Mỹ một phần bị đóng cửa, dẫn đến việc trì hoãn công bố các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Do đó, các nhà đầu tư ngày càng dựa vào báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp như nguồn thông tin chính về tình hình thực tế của nền kinh tế. Trong bối cảnh này, dữ liệu lạm phát CPI vào thứ Sáu trở nên đặc biệt quan trọng, có khả năng tác động đến kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
US500 (khung thời gian H1)
Hợp đồng tương lai US500 vẫn duy trì xu hướng tăng giá, hiện đang tích lũy trong một biên độ hẹp sau đợt tăng mạnh vào giữa tháng 10. Các mức hiện tại cho thấy thị trường đang chờ đợi thêm chất xúc tác mới, trong khi cấu trúc các đường trung bình động EMA (25, 50 và 100) đang sắp xếp theo mô hình tăng giá cổ điển, củng cố sự thống trị của bên mua. Các nhà đầu tư hiện đặc biệt tập trung vào báo cáo lợi nhuận sắp tới của Netflix, yếu tố có thể phá vỡ giai đoạn tích lũy hiện tại và định hướng cho những phiên giao dịch tiếp theo.
Tin tức công ty:
-
Netflix (NFLX.US): Cổ phiếu dao động nhẹ quanh mức đóng cửa hôm qua. Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi trước báo cáo kết quả kinh doanh quý, vốn được xem là yếu tố then chốt cho những bước đi tiếp theo của công ty cũng như tâm lý chung của nhóm công nghệ.
-
General Motors (GM.US): Cổ phiếu tăng hơn 15% sau khi công ty công bố dự báo điều chỉnh, trong đó giảm ước tính tác động tiêu cực của thuế quan lên kết quả tài chính. Điều này cho thấy GM đang thực hiện hiệu quả các chiến lược cắt giảm chi phí liên quan đến thương mại. Ngoài ra, GM nâng dự báo lợi nhuận cho năm tài khóa 2025, báo hiệu triển vọng tích cực về khả năng cải thiện biên lợi nhuận.
-
Trong tuyên bố của mình, công ty cũng nhấn mạnh các biện pháp tối ưu hóa chi phí và cải thiện quy trình vận hành, giúp hạn chế tác động của thuế quan và hỗ trợ kết quả tài chính trong các quý tới. Nhà đầu tư đón nhận tin tức tích cực này nồng nhiệt, đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh và lan tỏa tâm lý lạc quan trên thị trường ô tô. Diễn biến này nằm trong xu hướng rộng hơn của sự tự tin ngày càng tăng vào khả năng của các doanh nghiệp công nghiệp Mỹ trong việc ứng phó thách thức thương mại.
-
Coca-Cola (KO.US): Cổ phiếu tăng khoảng 3,5% sau khi công ty công bố kết quả quý I/2025 vượt kỳ vọng của giới phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,77 USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu đạt 11,22 tỷ USD, được thúc đẩy chủ yếu bởi việc tăng giá bán và cơ cấu sản phẩm có lợi.
-
3M (MMM.US): Cổ phiếu tăng hơn 4,5% sau khi công bố kết quả quý vượt dự báo. EPS điều chỉnh đạt 2,19 USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức kỳ vọng 2,07 USD của thị trường. Đồng thời, công ty nâng dự báo lợi nhuận cả năm, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
-
Philip Morris (PM.US): Cổ phiếu giảm gần 10% mặc dù kết quả quý III/2025 khá tích cực. Công ty ghi nhận EPS điều chỉnh tăng 17,3% và doanh thu ròng tăng 9,4%, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh trong mảng sản phẩm không khói thuốc, hiện chiếm 41% tổng doanh thu. Tuy nhiên, nhà đầu tư chốt lời sau đà tăng trước đó, khiến giá cổ phiếu sụt giảm dù nền tảng kinh doanh vẫn vững chắc.
