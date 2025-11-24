Giá Ca cao tương lai phục hồi 1% từ mức thấp nhất trong 21 tháng 🍫

Giá hợp đồng ca cao hôm nay đã rơi xuống mức thấp nhất trong 21 tháng, tiếp tục kéo dài xu hướng giảm mạnh bắt đầu từ đầu tháng 11. Trong phiên, giá hợp đồng từng giảm sâu xuống dưới biên dưới của kênh giảm (-2,4% ở thời điểm tệ nhất), trước khi hồi phục nhẹ khoảng 1% so với mức đóng cửa hôm qua.

Động lực chính gây áp lực trở lại là lượng nguồn cung bất ngờ tăng mạnh từ Bờ Biển Ngà. Lượng ca cao cập cảng đã vượt mốc 100.000 tấn trong tuần thứ ba liên tiếp. Điều này giúp tổng lượng giao hàng tiệm cận mức của năm ngoái, phần nào xoa dịu lo ngại sau khởi đầu yếu trong tháng 10.

Tuy vậy, cần lưu ý rằng điều kiện cây trồng cơ bản vẫn khá mong manh. Các khảo sát thực địa cho thấy sản lượng vụ thu hoạch năm nay chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với năm ngoái, thậm chí vụ thu hoạch chính có thể còn yếu hơn do thời tiết khô hạn trước đó. Điều này có thể dẫn tới việc lượng hàng về cảng chậm lại trong các tuần tới - và có khả năng làm dịu bớt đà giảm hiện tại của giá ca cao.

Chỉ báo RSI đã trở lại vùng quá bán, sau khi áp lực bán giảm bớt vào giữa tháng 10. Nguồn: xStation5