Giá Ca cao tương lai phục hồi 1% từ mức thấp nhất trong 21 tháng 🍫

- Giá ca cao kỳ hạn giảm 2,4% hôm nay, chạm mức thấp nhất trong 21 tháng do nguồn cung tăng tại Bờ Biển Ngà.
- Việc nguồn cung ca cao chậm lại có thể hạn chế những tổn thất tiếp theo.
- Giá ca cao kỳ hạn giảm 2,4% hôm nay, chạm mức thấp nhất trong 21 tháng do nguồn cung tăng tại Bờ Biển Ngà.
- Việc nguồn cung ca cao chậm lại có thể hạn chế những tổn thất tiếp theo.
Giá hợp đồng ca cao hôm nay đã rơi xuống mức thấp nhất trong 21 tháng, tiếp tục kéo dài xu hướng giảm mạnh bắt đầu từ đầu tháng 11. Trong phiên, giá hợp đồng từng giảm sâu xuống dưới biên dưới của kênh giảm (-2,4% ở thời điểm tệ nhất), trước khi hồi phục nhẹ khoảng 1% so với mức đóng cửa hôm qua.
Động lực chính gây áp lực trở lại là lượng nguồn cung bất ngờ tăng mạnh từ Bờ Biển Ngà. Lượng ca cao cập cảng đã vượt mốc 100.000 tấn trong tuần thứ ba liên tiếp. Điều này giúp tổng lượng giao hàng tiệm cận mức của năm ngoái, phần nào xoa dịu lo ngại sau khởi đầu yếu trong tháng 10.
Tuy vậy, cần lưu ý rằng điều kiện cây trồng cơ bản vẫn khá mong manh. Các khảo sát thực địa cho thấy sản lượng vụ thu hoạch năm nay chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với năm ngoái, thậm chí vụ thu hoạch chính có thể còn yếu hơn do thời tiết khô hạn trước đó. Điều này có thể dẫn tới việc lượng hàng về cảng chậm lại trong các tuần tới - và có khả năng làm dịu bớt đà giảm hiện tại của giá ca cao.
Chỉ báo RSI đã trở lại vùng quá bán, sau khi áp lực bán giảm bớt vào giữa tháng 10. Nguồn: xStation5
Tin đầu ngày (27.11.2025): Phố Wall tiếp tục phục hồi; BẠC tăng hơn 3%
CẬP NHẬT MỚI: NATGAS phản ứng trái chiều với dữ liệu EIA thấp hơn dự kiến
CẬP NHẬT MỚI: Oil.WTI giảm sau khi lượng hàng tồn kho tăng cao hơn dự kiến
Sự xoay trục của Đức sẽ kết thúc như thế nào?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.