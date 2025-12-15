Tuần trước, mặc dù có những tín hiệu ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm việc thực hiện nới lỏng định lượng (QE) kỹ thuật và cắt giảm lãi suất, nhưng lại gây thất vọng cho cả Nasdaq 100 và Bitcoin. Chỉ số chứng khoán công nghệ lớn nhất nước Mỹ giảm hơn 2% trong năm phiên vừa qua, trong khi Bitcoin rơi từ trên 94,5 nghìn USD sau quyết định của Fed xuống khoảng 87 nghìn USD vào cuối tuần. Sáng thứ Hai, giá của đồng tiền điện tử lớn nhất dao động quanh mức 89,5 nghìn USD.
-
Khối lượng giao dịch Bitcoin giao ngay đang giảm. Đồng thời, hoạt động trên các thị trường phái sinh cũng yếu đi, bao gồm cả hợp đồng tương lai và đặc biệt là quyền chọn (open interest). Các altcoin vẫn chưa hồi phục sau cú sụp đổ ngày 10/10, trong khi khối lượng giao dịch của các dự án nhỏ cho thấy điều kiện thị trường vẫn nghiêng về phía giảm giá. Bitcoin vẫn đang giao dịch thấp hơn khoảng 30% so với đỉnh tháng 10 gần 126 nghìn USD và tiếp tục gặp khó khăn để lấy lại động lực tăng.
-
Dữ liệu on-chain cho thấy rủi ro giảm giá vẫn cao. Một động thái giảm mạnh có khả năng xảy ra sau vài tuần biến động thấp lịch sử, phản ánh sự tích lũy kéo dài quanh mức 90 nghìn USD. Chỉ số IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), đo lường hoạt động Bitcoin giữa các sàn, liên tục giảm — đây là mô hình cũng xuất hiện trước các thị trường gấu năm 2018 và 2022. Đồng thời, lượng Bitcoin chảy vào sàn Binance ở mức thấp nhất kể từ 2018, cho thấy nhà đầu tư đang do dự bán BTC ở mức giá hiện tại.
Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung thời gian H1)
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Nguồn: CryptoQuant
Dòng vốn ETF
Nếu không có sự cải thiện rõ ràng về tâm lý thị trường chứng khoán và sự hồi phục đáng kể trong hoạt động giao dịch crypto, rủi ro giảm giá vẫn cao mặc dù các yếu tố cơ bản cho năm tới khá vững chắc. Các yếu tố này bao gồm mùa công bố kết quả kinh doanh mạnh của Mỹ, khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2026 và một xu hướng ôn hòa rộng hơn từ Fed. Gần đây, các quỹ ETF chỉ ghi nhận dòng vốn vào khi giá tăng nhẹ, trong khi chứng kiến dòng vốn rút mạnh khi thị trường giảm.
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Mặc dù có những nỗ lực hồi sinh hoạt động, tâm lý chung trong các quỹ ETF vẫn thận trọng và sự quan tâm đến các khoản đầu tư vào Bitcoin và Ethereum giảm mạnh, giống như trạng thái “mệt mỏi” của thị trường sau nhiều năm tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, các quỹ ETF tập trung vào Bitcoin, Ethereum, thậm chí Solana (SOL) vẫn ghi nhận dòng vốn ròng dương trong tuần trước.
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều🔎
⏫Giá dầu tăng 2% do bất ổn về nguồn cung
Thị trường nổi bật: GBPUSD (17.12.2025)
CẬP NHẬT MỚI: Kỳ vọng kinh doanh của Ifo bất ngờ giảm📉 Chỉ số DE40 giảm nhẹ
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.