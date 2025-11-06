Giá cà phê giảm do lượng hàng xuất khẩu lớn từ Brazil sang châu Âu giảm bớt lo ngại về nguồn cung

Giá cà phê Arabica giảm trong phiên hôm nay, duy trì mức biến động cao kể từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung toàn cầu khan hiếm — tồn kho cà phê tiếp tục giảm, trong khi lượng mưa tại vùng trồng Arabica chủ chốt của Brazil (Minas Gerais) vẫn thấp hơn mức trung bình.
-
Ngoài ra, rủi ro liên quan đến bão ở các khu vực trồng cà phê Robusta tại Việt Nam đang làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung, gián tiếp hỗ trợ giá Arabica.
-
Theo dữ liệu của ICE, tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng, chỉ còn khoảng 430.000 bao (mỗi bao 60 kg) — tương đương với mức ghi nhận vào cuối năm 2023.
-
Tuy nhiên, một số yếu tố có thể giúp giảm bớt áp lực nguồn cung: theo Reuters, các nhà giao dịch toàn cầu đang vận chuyển khoảng 150.000 bao cà phê Arabica Brazil đến các kho của ICE tại châu Âu, điều này có thể giúp bổ sung tồn kho và làm dịu bớt mức giá đang gần chạm kỷ lục.
Biểu đồ COFFEE (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
