Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp do thời tiết cải thiện ở Brazil và Việt Nam ☕️ 📉

Hợp đồng tương lai cà phê Arabica giảm phiên thứ ba liên tiếp (COFFEE: -2,1%), rơi xuống mức thấp nhất trong 10 ngày.

Đợt điều chỉnh giá cà phê lần này chủ yếu đến từ dự báo mới về lượng mưa tại Brazil, giúp xoa dịu lo ngại về hạn hán kéo dài và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Tin tích cực cũng đến từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, khi bão nhiệt đới Fengshen được dự báo sẽ suy yếu. Niềm tin cao hơn vào vụ mùa năm nay đã thúc đẩy hoạt động chốt lời, nhất là trong bối cảnh giá cà phê năm 2025 đã đạt mức kỷ lục — hợp đồng chỉ từng giao dịch cao hơn một lần trong năm nay, vào tháng 2, ở mức 437.

Thị trường cũng được hỗ trợ thêm bởi báo cáo về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Brazil. Tổng thống Lula đã tóm lược cuộc gặp với Trump hôm qua, cho biết rằng “sớm thôi, sẽ không còn vấn đề nào trong thương mại với Mỹ.” Các nhà đàm phán Brazil hiện đang nỗ lực đưa cà phê vào danh sách các mặt hàng được miễn thuế, đổi lại là những nhượng bộ nhất định đối với hàng hóa của Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, giá cà phê đã giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (EMA10, màu vàng) và hiện đang tìm được hỗ trợ gần đường EMA30 (màu tím nhạt) — trùng với mức thoái lui Fibonacci 50,0% của đợt tăng gần nhất. Đợt điều chỉnh này đã khiến chỉ báo RSI giảm từ vùng quá mua xuống mức trung tính quanh 50, nhưng nếu điều kiện thời tiết tại Brazil tiếp tục cải thiện, áp lực bán có thể gia tăng, khiến giá phá vỡ dưới EMA30 và hướng xuống vùng hỗ trợ Fibonacci 78,6%. Nguồn: xStation5