Giá cà phê tăng 2,5% do lượng tồn kho ICE giảm📈

Hợp đồng tương lai cà phê Arabica (COFFEE) trên sàn ICE hôm nay tăng gần 2,5%, trở thành mặt hàng nông sản có diễn biến tốt nhất. Động lực chính của đợt tăng giá này đến từ sự sụt giảm mạnh tồn kho cà phê tại Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE).

Sự sụt giảm tồn kho ICE một phần xuất phát từ mức thuế 50% của Mỹ đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil, khiến thị trường cà phê thêm căng thẳng. Theo số liệu ICE, tồn kho cà phê đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17,5 tháng, chỉ còn 601.717 bao tính đến thứ Ba, ngày 23/9. Cà phê Robusta cũng ghi nhận tồn kho giảm, xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng.

Trong ngắn hạn, đà tăng của cà phê cũng lan sang Robusta, được thúc đẩy bởi dự báo mưa lớn tại khu vực Tây Nguyên (Việt Nam) kéo dài đến cuối tháng, có thể gây thiệt hại cho hạt cà phê trong giai đoạn phát triển cuối cùng trước thu hoạch.

Ở chiều ngược lại, cơ quan khí tượng Somar Meteorologia (Brazil) báo cáo rằng mưa tại vùng Minas Gerais sẽ còn tiếp diễn trong tuần này. Nếu tình trạng này kéo dài, giá Arabica có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự kỹ thuật, dù tồn kho ICE đang giảm.

Tuần trước, hợp đồng tương lai cà phê từng giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng do dự báo mưa gia tăng tại Minas Gerais. Tuy nhiên, số liệu ICE mới nhất đã khơi lại lực mua và nhu cầu đầu cơ đối với cà phê.

Biểu đồ COFFEE (khung thời gian D1)

Xét về mặt kỹ thuật, giá đã vượt lên trên đường EMA 50 ngày sau khi gần đây kiểm định EMA 200 ngày (đường đỏ), sau nhịp giảm mạnh từ vùng 420 xuống 350. Hiện giá đã vượt qua mức 61,8% Fibonacci retracement của nhịp giảm từ đầu năm, với vùng 390 điểm được coi là ngưỡng cung quan trọng sắp tới.

Nguồn: xStation5

Báo cáo CFTC Commitment of Traders (CoT)

Báo cáo mới nhất của CFTC về thị trường cà phê (tính đến ngày 16/9) cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong vị thế giữa nhà đầu cơ lớn (managed money) và thương nhân thương mại (commercials).

Commercials (thương nhân, nhà sản xuất, xuất khẩu, chế biến):

Giữ 76.352 vị thế bán so với 41.032 vị thế mua.

Đây là mô hình điển hình, khi nhà sản xuất và thương nhân phòng ngừa rủi ro cho mùa vụ sắp tới.

Vị thế ròng mạnh về phía bán, phản ánh việc phòng ngừa rủi ro trước khả năng giá giảm.

Managed Money (quỹ đầu cơ):

Giữ 50.407 vị thế mua so với chỉ 9.246 vị thế bán.

Ngoài ra có 23.530 hợp đồng “spreading” (chiến lược trung lập).

Vị thế ròng nghiêng mạnh về phía mua, với tỷ lệ khoảng 5:1 (mua so với bán).

So với tuần trước, nhóm này đã tăng thêm +1.731 vị thế mua.

Tóm lại

Commercials : phòng thủ, tận dụng giá cao để phòng ngừa rủi ro giá giảm — hành vi bình thường của nhà sản xuất.

Nhà đầu cơ : duy trì kỳ vọng giá tăng, với tỷ lệ mua áp đảo.

Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất tiếp tục bán phòng ngừa mạnh, điều này có thể làm suy yếu nền tảng cho các đợt tăng giá mạnh trong tương lai.

Nguồn: CFTC