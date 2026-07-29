Giá Cà phê và Ca cao lao dốc

Sau ba phiên tăng mạnh liên tiếp, thị trường cà phê đã chứng kiến một đợt điều chỉnh đáng kể. Áp lực bán xuất hiện trên cả hai loại cà phê Arabica và Robusta, đồng thời cũng lan sang thị trường ca cao.

Xét trong khung thời gian 12 tháng, giá ca cao vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, giá Robusta đã giảm xuống dưới mức của tháng 7 năm ngoái, trong khi Arabica vẫn duy trì cao hơn một chút. Nguồn: Bloomberg Finance LP.

Arabica: Chốt lời và đồng Real suy yếu

Giá Arabica giảm mạnh trong phiên hôm nay, có thời điểm mất tới 4,2% trên sàn New York. Có nhiều yếu tố cùng lúc thúc đẩy đợt bán tháo này:

Hoạt động chốt lời và tỷ giá: Đợt giảm chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời sau khi giá tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào ngày thứ Ba. Đồng thời, đồng Real Brazil suy yếu (USD/BRL lên mức cao nhất trong khoảng 2,5 tuần) đã khuyến khích các nhà sản xuất trong nước đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu.

Thu hoạch được đẩy nhanh: Mặc dù những trận mưa lớn trước đó tại bang Minas Gerais đã khiến tiến độ thu hoạch chậm đáng kể (Brazil hiện mới thu hoạch khoảng 64% sản lượng, so với 77% cùng kỳ năm ngoái), dự báo thời tiết trong vài tuần tới cho thấy điều kiện khô ráo và nắng ấm sẽ quay trở lại. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp quá trình thu hoạch tăng tốc và giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Tồn kho thấp vẫn là yếu tố hỗ trợ: Yếu tố tích cực dài hạn đối với Arabica vẫn là lượng tồn kho trên sàn ICE, hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm, chỉ còn 289.759 bao.

Sau phiên tăng mạnh hôm qua, giá Arabica đang điều chỉnh về vùng Fibonacci thoái lui 50,0% của nhịp giảm gần nhất. Nguồn: xStation5.

Robusta: Thời tiết thuận lợi tại Việt Nam gây áp lực lên giá

Về mặt cơ bản, Robusta đang phải đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực hơn, dù mức giảm trong phiên vẫn thấp hơn Arabica.

Lo ngại về El Niño suy giảm: Những cơn mưa gió mùa thuận lợi tại Việt Nam – quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới – đã giúp giảm đáng kể lo ngại về nguy cơ mất mùa do hạn hán.

Tồn kho gia tăng: Trái ngược với Arabica, lượng tồn kho Robusta theo dõi bởi sàn ICE đã phục hồi sau giai đoạn giảm trước đó và hiện dao động gần mức cao nhất trong 4 tháng. Điều này tiếp tục tạo áp lực giảm giá trên sàn London.

Giá Robusta tiếp tục chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung dồi dào hơn. Nguồn: xStation5.

Ca cao cũng chịu áp lực

Tâm lý tiêu cực trên thị trường nông sản cũng lan sang ca cao. Hợp đồng ca cao giao dịch tại New York giảm khoảng 1% trong phiên hôm nay, phù hợp với xu hướng điều chỉnh chung của nhóm soft commodities (nông sản mềm).