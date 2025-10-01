Giá Cacao giảm 3,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024 do lo ngại về nguồn cung giảm bớt📉

Hợp đồng tương lai ca cao trên ICE (COCOA) giảm gần 3,5% hôm nay khi thị trường tập trung vào báo cáo vụ mùa 2025/2026, với kỳ vọng nguồn cung được cải thiện mạnh. Vụ thu hoạch tại Bờ Biển Ngà (nhà sản xuất ca cao lớn nhất thế giới) dự kiến bắt đầu từ ngày 1/10, mang đến triển vọng nguồn cung mới ra thị trường. Kết quả là giá ca cao hiện đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh lịch sử (ATH).

Hiện thị trường đang chờ dữ liệu nghiền ca cao từ các thị trường chủ chốt, dự kiến công bố vào tuần tới. Nếu số liệu thấp hơn kỳ vọng – kịch bản có khả năng xảy ra – thị trường có thể sẽ xác nhận mô hình kỹ thuật vai–đầu–vai, làm gia tăng áp lực bán trên hợp đồng tương lai ca cao, khi các nhà đầu cơ và nhà đầu tư chuyển trọng tâm từ lo ngại nguồn cung thắt chặt sang bức tranh cầu yếu và sản xuất ca cao cải thiện mạnh trong năm tới.

Triển vọng thị trường ca cao (CoT – 23/9/2025)

Commercials (Nhà sản xuất/Thương nhân/Chế biến/Sử dụng)

Nghiêng mạnh về phía bán khống: khoảng 50,4 nghìn hợp đồng short so với 27,1 nghìn hợp đồng long.

Đây là một chiến lược phòng hộ kinh điển – các nhà sản xuất và chế biến bảo vệ mình trước rủi ro giá tăng bằng cách bán hợp đồng tương lai.

Việc gia tăng vị thế bán của nhóm này cho thấy bên cung kỳ vọng giá vẫn cao và đang tích cực phòng hộ.

Managed Money (Quỹ đầu cơ)

Rõ ràng đang nghiêng về phía mua: 16,9 nghìn hợp đồng long so với 10,1 nghìn hợp đồng short.

Điều này cho thấy dòng vốn đầu cơ vẫn đặt cược vào giá ca cao cao hơn, bất chấp hoạt động bán khống mạnh từ các nhà thương mại.

Trong tuần qua, các quỹ đầu cơ đã bổ sung thêm khoảng +1,5 nghìn hợp đồng short, cho thấy sự thận trọng ngày càng tăng.

Điểm nhấn từ dữ liệu vị thế

Một cuộc đối đầu kinh điển: nhà sản xuất ở thế phòng thủ (short), trong khi quỹ đầu cơ vẫn giữ thế mua (long).

Thiết lập này thường khiến thị trường chịu áp lực từ phía cung, nhưng dòng tiền đầu cơ vẫn giữ hỗ trợ cho đà tăng.

Với việc commercials gia tăng short và quỹ đầu cơ cũng bắt đầu bổ sung short thận trọng, thị trường có thể bước vào giai đoạn đi ngang, kèm rủi ro chốt lời sau đợt tăng gần đây.

Khi commercials đẩy mạnh phòng hộ chống lại giá cao, còn managed money tiếp tục đặt cược vào đà tăng (nhưng thận trọng hơn), thị trường sẽ chịu áp lực lớn hơn lên vị thế của các quỹ đầu cơ nếu dữ liệu nghiền cho thấy nhu cầu chế biến sô-cô-la và các sản phẩm từ ca cao đang chậm lại.

