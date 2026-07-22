🛢️Giá dầu Brent kiểm định mốc 95 USD/thùng

Giá dầu tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, khi dầu Brent đã vượt mốc 95 USD/thùng lần đầu tiên sau 6 tuần, ngay trước thời điểm các hợp đồng tương lai được chuyển sang kỳ hạn mới (rollover). Động lực chính phía sau đợt tăng này đến từ những lo ngại ngày càng lớn về an ninh nguồn cung dầu toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Thị trường ngày càng phản ánh rủi ro rằng xung đột có thể mở rộng, làm gián đoạn nguồn cung cũng như hoạt động vận chuyển dầu tới các thị trường tiêu thụ trên thế giới.

Biến động giá dầu theo tháng

Sau hai tháng giảm mạnh, giá dầu đang quay trở lại với mức tăng rất mạnh, hiện đã vượt 30%. Nếu nhìn lại 25 năm qua, mức tăng trên 30% trong một tháng chỉ xuất hiện vài lần. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Nguyên nhân chính của đợt tăng lần này là việc triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị trì hoãn. Iran khẳng định rõ rằng hiện không có cuộc đàm phán hòa bình nào đang diễn ra, dù trước đó nước này được cho là sẽ làm việc với các nhà trung gian từ Pakistan.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích nếu lực lượng Houthi tiến hành tấn công các tàu thuyền tại eo biển Bab al-Mandab. Đây hiện không chỉ là tuyến vận tải quan trọng nối châu Âu và châu Á, mà còn là tuyến đường xuất khẩu dầu chủ chốt của Saudi Arabia sang các thị trường châu Á. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều đồng nghĩa với chi phí vận chuyển cao hơn và mức độ bất ổn lớn hơn đối với các doanh nghiệp năng lượng.

Chỉ riêng nguy cơ hoạt động vận tải bị hạn chế tại khu vực chiến lược này cũng đủ để khiến thị trường bổ sung thêm phần bù rủi ro vào giá dầu. Kết quả là nhiều hãng vận tải đã bắt đầu thay đổi lộ trình, kéo dài thời gian giao hàng và làm gia tăng chi phí của toàn bộ chuỗi logistics. Trong khi đó, việc vận chuyển toàn bộ dầu của Saudi Arabia theo tuyến đường vòng, không đi qua eo biển này, gần như sẽ làm mất đi lợi thế kinh tế của hoạt động xuất khẩu.

Trong bối cảnh hiện nay, các yếu tố địa chính trị đang có ảnh hưởng lớn hơn đáng kể so với các dữ liệu cung – cầu ngắn hạn. Mặc dù số liệu từ Mỹ cho thấy tồn kho dầu đang dần ổn định và sản lượng tại một số quốc gia sản xuất dầu đã tăng rõ rệt, thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào nguy cơ nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Nhà đầu tư lo ngại rằng ngay cả những gián đoạn nhỏ tại một trong những khu vực sản xuất dầu quan trọng nhất thế giới cũng có thể nhanh chóng đẩy giá dầu lên cao hơn.

Phân tích kỹ thuật dầu Brent (khung D1)

Dầu Brent tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh và trong phiên hôm nay không chỉ kiểm định mốc 95 USD/thùng mà còn vượt qua mức Fibonacci thoái lui 50% của nhịp giảm trước đó, đồng thời bứt lên trên đường trung bình động EMA100. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 98–100 USD/thùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường sắp bước vào giai đoạn rollover hợp đồng tương lai, điều có thể khiến giá dầu điều chỉnh trở lại vùng 90 USD/thùng. Nếu triển vọng hòa bình vẫn chưa xuất hiện sau khi quá trình rollover hoàn tất, nhiều khả năng nhà đầu tư sẽ tiếp tục tạo áp lực mua, qua đó hỗ trợ giá dầu tăng trở lại. Nguồn: xStation5