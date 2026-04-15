Giá dầu đã giảm hơn 22% so với mức đỉnh gần đây 📌

Thị trường dầu đang ngày càng định giá xác suất cao hơn về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Phần phí rủi ro địa chính trị đang dần bị xóa bỏ. Brent đã giảm xuống 94,30 USD, còn WTI xuống 90,80 USD, tiến gần mức thấp nhất trong nhiều tuần. Động thái này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường rằng một giải pháp ngoại giao là khả thi.

Thị trường rõ ràng đã chuyển sang trạng thái “kỳ vọng thỏa thuận” trước vòng đàm phán Mỹ–Iran mới dự kiến diễn ra vào cuối tuần. Tổng thống Trump củng cố câu chuyện này khi nói rằng xung đột “rất gần kết thúc” và cho rằng không cần kéo dài lệnh ngừng bắn. Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh “tiến triển đáng kể” và đề cập đến khả năng một “thỏa thuận lớn”, bao gồm việc tái hòa nhập kinh tế của Iran đổi lấy các nhượng bộ hạt nhân. Điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt với sự đổ vỡ đàm phán cuối tuần trước.

Diễn biến thị trường trong hai ngày qua xác nhận sự lạc quan này. Thị trường cổ phiếu phục hồi mạnh, với các chỉ số Mỹ một lần nữa tiến gần đỉnh lịch sử, trong khi nhu cầu tài sản trú ẩn suy yếu. Đồng thời, thị trường năng lượng phản ứng trực tiếp nhất - giá dầu giảm mạnh so với đỉnh gần đây, với WTI giảm hơn 22% từ mức cao nhất.

Tuy nhiên, tình hình vẫn rất mong manh: dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế đáng kể, và bất kỳ gián đoạn hay thất bại đàm phán nào đều có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng hiện tại. Việc hơn 100 tàu chở dầu rỗng đang di chuyển về phía Mỹ cho thấy sự tái cơ cấu nguồn cung hơn là một sự bình thường hóa hoàn toàn của thị trường.

Dù tâm lý đang cải thiện, thị trường vẫn bị kẹt giữa lạc quan và bất định mang tính cấu trúc. Một thỏa thuận tiềm năng có thể dần giảm phí rủi ro địa chính trị, nhưng các vấn đề cốt lõi - đặc biệt là cam kết hạt nhân và ảnh hưởng khu vực dài hạn - vẫn chưa được giải quyết. Hiện tại, dầu vẫn là chỉ báo nhạy cảm nhất của tâm lý thị trường: giảm theo tin tích cực nhưng vẫn dễ bật tăng mạnh nếu có tin xấu.