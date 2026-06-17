Giá Dầu đi ngang khi thị trường chờ mở lại Eo biển Hormuz

Giá dầu tiếp tục giảm vào buổi sáng, nhưng hiện tại đang dao động và phục hồi lên quanh mức 79 USD/thùng đối với Brent. Mặc dù thị trường đang định giá kịch bản giảm thêm trong bối cảnh khả năng hòa bình giữa Iran và Mỹ, cần nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết và chưa được công bố rõ ràng.

Cần lưu ý rằng chi tiết của bản ghi nhớ 14 điểm vẫn đang được hoàn thiện và phần lớn mang tính định hướng hơn là một thỏa thuận chính thức. Tuy nhiên, thị trường đã bắt đầu định giá mạnh kịch bản nguồn cung dầu quay trở lại, dẫn đến mức giảm gần 40% so với đỉnh trong giai đoạn xung đột. Hợp đồng Brent dao động trong vùng 78–79 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ từng giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 75 USD trước khi ổn định quanh 75–76 USD.

Giá dầu tăng hơn khoảng 11% so với mức trước khi xảy ra xung đột. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Điều gì đang ảnh hưởng đến giá dầu?

Cho phép xuất khẩu ngay lập tức: Dù nội dung chính thức của thỏa thuận chưa được công bố, các báo cáo cho thấy Iran sẽ có thể bán dầu và nhiên liệu ngay sau khi ký kết. Ngoài ra, Mỹ cam kết dỡ bỏ phong tỏa cảng và cấp miễn trừ trừng phạt liên quan đến xuất khẩu dầu, hóa dầu, cùng các dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm.

Hoạt động tàu chở dầu: Các chủ tàu đã bắt đầu chuẩn bị cho việc mở lại eo biển Hormuz bằng cách điều chuyển tàu rỗng đến khu vực Trung Đông. Giới phân tích xem kịch bản cơ sở là lưu thông qua điểm logistics trọng yếu này sẽ được khôi phục hoàn toàn theo cả hai chiều.

Tác động giải phóng tồn kho: Ước tính việc mở eo biển sẽ cho phép hơn 100 tàu chở dầu của các quốc gia trong khu vực đang bị kẹt có thể rời khỏi Vịnh Ba Tư. Lượng dầu bổ sung đột ngột này sẽ giống như một đợt giải phóng dự trữ lớn. Tuy nhiên, việc quay trở lại mức xuất khẩu trước chiến tranh sẽ cần ít nhất vài tháng do phải xử lý bom mìn và đảm bảo an toàn hàng hải.

Khôi phục sản xuất về trạng thái bình thường: Sản lượng khu vực có thể đã giảm tới 14 triệu thùng/ngày. Khả năng linh hoạt chủ yếu đến từ Saudi Arabia và UAE. Trong thập niên 1990, sản xuất cần khoảng 12 tháng để trở lại bình thường, trong khi tại Iraq và Kuwait thời gian phục hồi còn lâu hơn.

Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)

Trong báo cáo mới nhất, IEA tiếp tục đưa ra quan điểm mang tính giảm giá (thiên về dư cung, gây áp lực giảm giá dầu):

Suy yếu mạnh nhu cầu: IEA điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu năm nay, ước tính tiêu thụ dầu toàn cầu có thể giảm tới 1,1 triệu thùng/ngày do giá nhiên liệu cao và khó khăn trong nguồn cung sản phẩm tinh chế (trước đó chỉ dự báo giảm 420 nghìn thùng/ngày). Nhu cầu toàn cầu hiện vào khoảng 100 triệu thùng/ngày theo ước tính sơ bộ.

Dư cung lớn vào năm 2027: Dự báo ban đầu cho năm 2027 cho thấy nguồn cung toàn cầu có thể tăng thêm 8 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu chỉ tăng 2 triệu thùng/ngày. Ngay cả khi kịch bản này chỉ xảy ra một phần, thị trường dầu vẫn sẽ chịu áp lực lớn.

Tình trạng dự trữ toàn cầu: Hiện tại, tồn kho toàn cầu đang giảm nhanh. Tuy nhiên, thặng dư dự kiến vào cuối năm có thể giúp thị trường tái tích lũy dự trữ đã suy giảm.

Nhu cầu hiện giảm về mức 100 triệu thùng/ngày và nhiều khả năng sẽ không phục hồi mạnh trong ngắn hạn. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Các ngân hàng cắt giảm dự báo giá: Goldman Sachs kỳ vọng ổn định

Các tổ chức tài chính phản ứng nhanh với sự thay đổi địa chính trị. Goldman Sachs đã điều chỉnh giảm rõ rệt dự báo giá:

Dự báo 2026: Ngân hàng giảm dự báo Brent trung bình xuống 85 USD/thùng (từ 90 USD) và WTI xuống 80 USD/thùng (từ 85 USD). Hiện tại giá thị trường đang thấp hơn mức dự báo trung bình này.

Dự báo 2027: Trong năm tiếp theo, Goldman Sachs dự báo Brent trung bình ở mức 75 USD/thùng và WTI ở mức 70 USD/thùng. Mức 75 USD đã được thị trường phản ánh trong đường cong hợp đồng kỳ hạn đến tháng 5/2027.

Bình thường hóa nhanh hơn: Điều chỉnh này xuất phát từ giả định rằng nhờ mở lại eo biển Hormuz, xuất khẩu từ khu vực Vịnh Ba Tư có thể trở về mức trước xung đột ngay vào cuối tháng 7 (trước đó dự báo là cuối tháng 8).

Rủi ro kéo dài: Tuy nhiên, ngân hàng nhấn mạnh rằng thỏa thuận thứ Sáu chỉ mang tính sơ bộ. Nếu đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân Iran thất bại, Tehran có thể lại đóng eo biển.

Đường cong giá kỳ hạn đã giảm rõ rệt trong ngắn và trung hạn, với mức 75 USD được định giá cho tháng 5/2027, trong khi mức 70 USD được phản ánh đến năm 2031. Hiện tại đường cong kỳ hạn phẳng hơn đáng kể so với quá khứ. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Chỉ báo thị trường và phân tích kỹ thuật

Nhà đầu tư đang định giá mạnh kịch bản dư cung lớn trong năm tới và phần nào bỏ qua áp lực nguồn cung vật lý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một số tín hiệu đáng chú ý vẫn xuất hiện trên thị trường khu vực và phân tích kỹ thuật: