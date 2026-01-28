Giá dầu gần vùng kháng cự kỹ thuật sau báo cáo tồn kho của EIA 🔎

EIA – Dữ liệu tồn kho dầu thô và sản phẩm xăng dầu
Tồn kho dầu thô: -2,295 triệu thùng so với kỳ vọng +1,95 triệu thùng; trước đó là +3,602 triệu thùng.
Tồn kho xăng: +0,223 triệu thùng so với kỳ vọng +2,55 triệu thùng; trước đó +5,977 triệu thùng.
Tồn kho dầu chưng cất: +0,329 triệu thùng so với kỳ vọng -0,25 triệu thùng; trước đó +3,348 triệu thùng.
Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) đang tăng hôm nay do tình hình địa chính trị căng thẳng và số liệu thay đổi tồn kho thấp hơn nhiều so với dự báo, bao gồm cả tồn kho xăng, được EIA công bố. Nhìn vào biểu đồ, WTI đang tiếp cận mức EMA200 (đường màu đỏ), cố gắng đảo chiều xu hướng giảm trước đó.
