Giá dầu giảm 1% sau khi đạt đỉnh trong 1 tháng📉

Giá dầu đang giảm nhẹ, hôm nay mất hơn 1%, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong một tháng sau khi Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty vận tải bị cáo buộc buôn lậu dầu Iran. Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga và những bất ổn về nguồn cung rộng hơn. Các căng thẳng địa chính trị và lệnh trừng phạt đối với Iran đang giữ cho biến động giá cao và hỗ trợ giá; nguy cơ nguồn cung thắt chặt vẫn hiện hữu, góp phần củng cố sức mạnh gần đây của dầu thô.

Các nhà giao dịch đang chờ kết quả cuộc họp OPEC+ vào ngày 7/9, với kỳ vọng rằng sản lượng dầu sẽ tiếp tục tăng sau các báo cáo trên truyền thông; nếu sản lượng tăng, điều này sẽ tạo áp lực giảm giá.

OPEC+ đã cam kết tăng sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 4 đến tháng 9, cộng thêm 300.000 thùng/ngày cho UAE, nhưng thực tế sản lượng tăng thấp hơn do hạn chế công suất và việc bù đắp cho sản lượng quá mức trước đó.

Dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ được dự báo giảm, với các nhà phân tích ước tính mức giảm 3,4 triệu thùng dầu thô trong tuần kết thúc ngày 29/8.

Dữ liệu sản xuất yếu của Mỹ, chịu ảnh hưởng từ thuế quan và niềm tin doanh nghiệp giảm, đã hạn chế đà tăng của giá dầu do lo ngại về nhu cầu.

Các hoạt động tinh chế yếu kém của Nga có thể tăng xuất khẩu dầu thô, tạo ra một thị trường cân bằng tinh tế bất chấp các căng thẳng địa chính trị.

Dữ liệu sản xuất yếu ở Mỹ, chịu tác động từ thuế quan và niềm tin kinh doanh giảm, đã ảnh hưởng tới triển vọng nhu cầu và kìm hãm đà tăng giá.

