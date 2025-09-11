Giá dầu giảm 2% sau báo cáo của OPEC

Trên thị trường nhiên liệu toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt của giá dầu thô. Báo cáo mới nhất của OPEC cho thấy áp lực lên giá vẫn tiếp diễn bất chấp nhu cầu và các yếu tố cung ứng cơ bản vẫn vững chắc. Hợp đồng dầu WTI giảm hơn 2%.

Sự giảm giá dầu thô là kết quả của nhiều yếu tố chồng chéo — cả từ thị trường vật chất lẫn tài chính. Xét về các yếu tố cơ bản, tình hình thị trường có vẻ ổn định: nhu cầu toàn cầu vẫn đang tăng, và cấu trúc hợp đồng vẫn trong trạng thái backwardation, thường là tín hiệu của một thị trường mạnh. Tuy nhiên, các yếu tố tài chính và tín hiệu kinh tế ngắn hạn lại tỏ ra lấn át và hiện đang chi phối diễn biến giá.

Các yếu tố bao gồm:

Áp lực nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+: bao gồm Mỹ, Brazil, Canada và Argentina.

Đợt bán tháo mạnh hợp đồng tương lai từ các quỹ phòng hộ và nhà quản lý tài chính.

Sự suy giảm nhu cầu theo mùa tại Mỹ sau giai đoạn cao điểm mùa hè.

Lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Mỹ và hệ quả từ các mức thuế thương mại.

Tín hiệu suy yếu trong hoạt động chế biến dầu của Trung Quốc vào tháng 7, gợi ý nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu lớn nhất có phần chững lại.

Hiện tại, đà giảm của giá dầu không xuất phát từ sự sụp đổ về nhu cầu cơ bản, mà chủ yếu do sự chi phối của các yếu tố tài chính và ngắn hạn. Điều này có nghĩa là thị trường vẫn có thể chứng kiến một đợt phục hồi giá trong trường hợp xảy ra cú sốc nguồn cung hoặc leo thang địa chính trị.

Tăng trưởng kinh tế ổn định — cả ở các nước phát triển lẫn thị trường mới nổi — là yếu tố chính hỗ trợ nhu cầu. GDP toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 3,0% trong năm 2025 và 3,1% trong năm 2026.

Châu Á đóng góp đặc biệt mạnh mẽ:

Trung Quốc: 4,8% trong năm 2025

Ấn Độ: 6,5% trong năm 2025

Đây là những thị trường động lực của tiêu thụ năng lượng — tầng lớp trung lưu gia tăng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và giao thông vận tải, đảm bảo nhu cầu nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Yếu tố thứ hai hỗ trợ nhu cầu đến từ nhiên liệu vận tải và hóa dầu. Sự gia tăng của hàng không, nhu cầu xăng ổn định tại các quốc gia OECD, và sự phát triển logistics tại châu Á tiếp tục duy trì nhu cầu dầu. Trong khi đó, LPG và dầu hỏa sử dụng trong ngành hóa dầu đang thúc đẩy tiêu thụ trong sản xuất nhựa và hóa chất. Điều này có nghĩa là bất chấp áp lực tài chính và sự sụt giảm giá ngắn hạn, các yếu tố cơ bản về nhu cầu vẫn mạnh, và thị trường vẫn có cơ sở để tăng trưởng trong trung hạn.

Sự giảm giá dầu mang lại hệ quả rộng lớn ngoài thị trường hàng hóa. Giá năng lượng thấp hơn sẽ tác động đến lạm phát, cán cân thương mại, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và tâm lý nhà đầu tư.

Những đối tượng chịu thiệt hại lớn nhất khi giá dầu giảm:

Các quốc gia sản xuất dầu — Nga, Brazil, Mỹ hay Ả Rập Saudi. Giá dầu thấp hơn đồng nghĩa với thu ngân sách giảm, đồng nội tệ suy yếu. Gián tiếp, điều này cũng sẽ tạo áp lực lên chỉ số chứng khoán nội địa, tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc của thị trường tài chính vào doanh thu từ khai thác.

Các công ty năng lượng và khai thác — Giá dầu và sản phẩm đầu ra thấp hơn khiến biên lợi nhuận, doanh thu và lợi nhuận giảm, chắc chắn ảnh hưởng đến định giá doanh nghiệp trong ngành.

Những đối tượng hưởng lợi từ giá dầu thấp:



Các quốc gia nhập khẩu năng lượng — Những nước phụ thuộc vào nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ sẽ cải thiện cán cân thương mại. Bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.

Ngành vận tải và logistics — Các công ty vận tải sẽ cắt giảm chi phí nhiên liệu, chuyển thành lợi nhuận cao hơn, giá cả cạnh tranh hơn hoặc tăng đầu tư, tác động tích cực đến định giá doanh nghiệp.



Người tiêu dùng — Nhờ chi phí vận tải thấp hơn, người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào tốc độ tăng giá hàng hóa chậm lại.



Biểu đồ OIL.WTI (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Biểu đồ cho thấy một xu hướng giảm rõ rệt được xác nhận bởi chuỗi các đỉnh thấp dần. Giá vẫn duy trì dưới kháng cự quan trọng tại 65,20 USD, nơi có mức FIBO 61. Hỗ trợ quan trọng nhất nằm quanh 61,70 USD, và nếu bị phá vỡ sẽ mở đường về 56,50 USD, gần biên dưới của kênh giá. Chừng nào thị trường còn dưới 65,20 USD, ưu thế vẫn thuộc về phe bán, trong khi chỉ một cú bứt phá trên 67,70 USD mới có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sang tăng.