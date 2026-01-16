🚨 Giá dầu giảm 3%

Giá dầu hôm nay giảm gần 3% sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran vào phút chót và cho rằng Mỹ có thể kiềm chế việc phát động một cuộc tấn công. Dầu Brent (OIL) giảm gần 3% và đã rơi xuống dưới mức 64 USD/thùng, xóa đi một phần đà phục hồi gần đây.

Động thái này phản ánh sự suy giảm rủi ro địa chính trị: ông Trump cho biết ông đã nhận được thông tin cho thấy việc giết hại những người biểu tình ở Iran sẽ chấm dứt, qua đó làm giảm khả năng leo thang quân sự nhanh chóng.

Trước đó, thị trường đã định vị cho kịch bản leo thang căng thẳng. Có những dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ có thể sắp xảy ra, và Iran đã tạm thời đóng cửa không phận. Hiện tại, nhà đầu tư đã bắt đầu tháo gỡ phần “phí rủi ro” địa chính trị được phản ánh trong giá dầu. Đợt tăng gần đây của dầu thô chủ yếu được thúc đẩy bởi căng thẳng liên quan đến Iran, bất ổn tại Venezuela và gián đoạn xuất khẩu của Kazakhstan qua Biển Đen (do máy bay không người lái, bảo trì và thời tiết bất lợi).

Biến động cũng được khuếch đại bởi các dòng vốn tài chính trên thị trường quyền chọn: hoạt động mua quyền chọn tăng giá mạnh đã làm gia tăng biên độ dao động theo cả hai chiều. Một yếu tố tiêu cực khác đến từ Mỹ là dữ liệu của EIA cho thấy tồn kho dầu thô tăng cao hơn dự kiến, tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường. Thị trường cũng đang tính đến các yếu tố nguồn cung từ Venezuela và lượng tồn kho nhiên liệu của Mỹ gia tăng, qua đó hạn chế dư địa tăng giá.

Biểu đồ OIL (khung thời gian H1)

Đà giảm của giá dầu hiện đang tìm được hỗ trợ tại đường EMA 200 trên khung thời gian 1 giờ, quanh mức 63,5 USD/thùng. Khối lượng bán đã chiếm ưu thế kể từ giờ giao dịch qua đêm. Cũng cần lưu ý rằng kịch bản tấn công vẫn có thể xảy ra - dù chỉ mới hôm qua, thị trường còn coi điều này gần như là “không thể tránh khỏi”.

Nguồn: xStation5