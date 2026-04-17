🚩Giá dầu giảm 7% khi ông Trump phát đi tín hiệu đàm phán với Iran vào cuối tuần này

Giá dầu (OIL) đang lao dốc hơn 7%, xuống quanh mức 90 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran có thể được nối lại vào cuối tuần này. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon dường như đang được duy trì, mang lại cho thị trường một chút không gian để lạc quan thận trọng. Cần lưu ý rằng lệnh ngừng bắn hiện tại giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 4.

Dầu Brent đang hướng tới một tuần giảm điểm, trong khi dầu WTI đã giảm gần 10% kể từ đầu tuần. Theo ông Trump, Washington và Tehran đang "rất gần" với việc đạt được một thỏa thuận; ông cũng nói thêm rằng Iran đã đồng ý không theo đuổi vũ khí hạt nhân trong hơn 20 năm tới. Việc hạn chế tham vọng hạt nhân của Iran vốn được ông Trump coi là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Yếu tố then chốt vẫn là Eo biển Hormuz - hiện đang bị phong tỏa một phần (nơi lưu thông khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu). Bất kỳ triển vọng đáng tin cậy nào về việc mở lại eo biển này đều đồng nghĩa với việc một lượng lớn dầu sẽ quay trở lại thị trường, gây áp lực giảm giá mạnh mẽ.

Thị trường vẫn mang tính phân kỳ cao:

Đàm phán có tiến triển = Áp lực giảm giá.

Đàm phán đổ vỡ hoặc leo thang = Giá bật tăng mạnh.

Mức giá hiện tại (~90–100 USD) phản ánh sự cân bằng giữa:

Hy vọng vào việc hạ nhiệt căng thẳng.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung đang diễn ra.

Nguồn cung vật chất vẫn bị thắt chặt: Dòng chảy qua Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường và lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục hạn chế xuất khẩu của Iran. Ngay cả khi eo biển mở cửa trở lại, việc phục hồi nguồn cung sẽ diễn ra dần dần - thị trường sẽ không tái cân bằng ngay lập tức, điều này có thể giữ giá ở mức tương đối cao.

Nhu cầu đang trở thành lực đối kháng: Cả IEA và OPEC đều đưa ra tín hiệu về nhu cầu toàn cầu yếu hơn trong những tháng tới, tạo thêm áp lực cấu trúc lên giá cả. Biến động dự kiến sẽ vẫn ở mức cao, vì thị trường đang phản ứng với các tiêu đề tin tức địa chính trị nhiều hơn là các yếu tố cơ bản ngắn hạn.

OIL (D1)

Hôm qua, giá dầu đã tiếp cận ngưỡng 100 USD và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ, sau đó lùi sâu xuống dưới đường EMA50 (đường màu cam). Điều này có thể cho thấy đà giảm (bearish momentum) đang mở rộng.

Kịch bản giảm giá: Nếu các cuộc đàm phán dẫn đến việc thu hẹp bất đồng giữa Tehran và Washington, giá có thể chịu áp lực hướng về vùng 80 USD (nơi có nhiều phản ứng giá quan trọng) và tiềm năng là vùng 70–75 USD - mức giá trước khi chiến tranh nổ ra. Đợt điều chỉnh từ các đỉnh cục bộ hiện đã vượt quá 20%.

Kịch bản tăng giá: Nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, Iran duy trì quan điểm hạt nhân và quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, dầu Brent có thể quay trở lại trên mức 100 USD/thùng.

Nguồn: xStation5