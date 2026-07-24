Giá dầu giảm trước kỳ nghỉ cuối tuần!

Giá dầu lao dốc sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy, dưới sức ép từ Bắc Kinh, Pakistan và Iran đang cân nhắc quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ. Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) ngay lập tức giảm khoảng 1%, xuống quanh mức 90,50 USD/thùng, nối dài đà giảm trong ngày và gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng của phiên hôm qua (hiện giảm khoảng 3,5%).

Tín hiệu trái chiều từ Trung Đông: Ngoại giao có thể trở lại?

Sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang gần đây khiến giá dầu quay trở lại mức cao nhất trong một tháng, thị trường đang phản ứng rất mạnh với bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến khả năng nối lại các nỗ lực ngoại giao, với kỳ vọng tìm kiếm một chút lạc quan trước khi bước vào cuối tuần. Tuy nhiên, về dài hạn, những nỗ lực từ Pakistan có lẽ sẽ chưa đủ, đặc biệt khi cả hai bên trong cuộc xung đột đều đang hành động nhằm bảo vệ lợi ích của riêng mình. Bên cạnh đó, các thông tin về khả năng nối lại đàm phán cũng đi kèm với những cảnh báo mới dành cho công dân Mỹ đang sinh sống hoặc làm việc tại khu vực.

Dưới đây là những diễn biến đáng chú ý trong vài giờ gần đây:

Phái đoàn Oman tới Tehran để thảo luận về eo biển Hormuz: Một phái đoàn Oman đã đến Iran nhằm thảo luận về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tehran đề xuất mô hình đồng quản lý tuyến đường biển này cùng Oman, tuy nhiên Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh phản đối phương án này.

Trung Quốc và Pakistan thúc đẩy việc nối lại đàm phán hòa bình: Dưới sức ép từ Trung Quốc, Pakistan đang cân nhắc thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán đình trệ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần năm tháng. Các cuộc trao đổi ban đầu đã diễn ra trong tuần này tại Islamabad nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Iran.

Ngoại trưởng Iran tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn: Ông Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ không khuất phục trước Mỹ cũng như không chấp nhận các mối đe dọa, đồng thời cho rằng lập trường của Washington là rào cản lớn nhất đối với tiến trình đàm phán hòa bình. Ông cũng cho biết Iran đang liên tục tham vấn với Nga và Trung Quốc, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ vô điều kiện lợi ích của Tehran tại eo biển Hormuz.

Mỹ cảnh báo công dân tại Trung Đông: Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc lại việc di chuyển tới Trung Đông do nguy cơ xung đột leo thang và các cuộc tấn công từ Iran cũng như các lực lượng đồng minh. Nhà chức trách cảnh báo khả năng đóng cửa không phận, hủy chuyến bay và khuyến nghị công dân tránh xa các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Ông Trump cảnh báo các đồng minh của Iran: Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ tuyên bố nếu Nga hoặc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Iran thì "họ sẽ phải trả giá rất đắt". Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng cho biết cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đều khẳng định hiện không có kế hoạch thực hiện các thương vụ như vậy.

Phân tích kỹ thuật: OIL (Hợp đồng tương lai dầu Brent)

Các thông tin về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đã kích hoạt lực bán đối với dầu Brent (OIL). Trên biểu đồ H1, giá đã giảm mạnh về vùng hỗ trợ quan trọng được hình thành bởi đường EMA120 (90,48 USD) và mức Fibonacci thoái lui 50,0% (90,16 USD).

Nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ này, đà giảm có thể mở rộng về mức Fibonacci 61,8% tại 88,93 USD. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ hiện tại được giữ vững, giá có thể xuất hiện một nhịp phục hồi kỹ thuật. Kháng cự gần nhất nằm tại mức Fibonacci 38,2% (91,38 USD), tiếp theo là đường EMA24 (92,47 USD). Chỉ báo RSI hiện đang tiến sát vùng quá bán (32,1), cho thấy áp lực bán có thể tạm thời suy yếu, đặc biệt nếu Nhà Trắng không đưa ra thêm những phát biểu cứng rắn làm gia tăng nguy cơ xung đột trong thời gian tới.

Nguồn: xStation5