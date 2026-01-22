Giá dầu giảm xuống dưới 64 USD sau báo cáo EIA📌 Giá NATGAS giảm bất chấp báo cáo tồn kho khả quan.

Dữ liệu thị trường năng lượng Mỹ công bố hôm nay cho thấy lượng tồn kho dầu thô tăng mạnh và tồn kho khí tự nhiên giảm nhiều hơn dự kiến. Kết quả là giá dầu giảm nhẹ về vùng khoảng 64 USD/thùng. Trong khi đó, báo cáo “hỗ trợ” về khí tự nhiên đã kích hoạt một số hoạt động chốt lời, mặc dù kịch bản cơ bản vẫn là tiếp tục đà tăng mạnh.
Tồn kho dầu thô: +3,602 triệu thùng (dự báo: -0,108 triệu, trước đó: +3,391 triệu)
Tồn kho xăng: +5,977 triệu thùng (dự báo: +1,466 triệu, trước đó: +8,977 triệu)
Tồn kho các sản phẩm chưng cất: +3,348 triệu thùng (dự báo: 0, trước đó: -0,029 triệu)
Tồn kho dầu thô Cushing: +1,478 triệu thùng (trước đó: +0,745 triệu)
Tồn kho khí tự nhiên: -120 bcf (dự báo: -98 bcf, trước đó: -71 bcf)
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
