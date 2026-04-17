Giá dầu giảm xuống dưới $90🛢️ 📉 Iran sẽ giao uranium cho Mỹ❓

Hợp đồng dầu thô Brent (OIL) đang nới rộng đà giảm, mất tới -11% và rơi xuống dưới mức $90/thùng lần đầu tiên sau hơn một tháng.

Đợt bán tháo tăng tốc trong phiên giao dịch hôm nay là phản ứng trước báo cáo mới nhất từ Axios, cho biết Mỹ và Iran đang thảo luận về một đề xuất mới cho kế hoạch hòa bình dài 3 trang. Trọng tâm của thỏa thuận được cho là việc chuyển giao lượng uranium của Iran cho Mỹ để đổi lấy 20 tỷ USD tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Quyền tiếp tục làm giàu uranium của Iran vốn là điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán hòa bình chính thức, hiện vẫn đang bị đình chỉ.

Tuy nhiên, một cuộc phỏng vấn gần đây với Donald Trump đã thể hiện tông giọng khá hòa giải, cho thấy sự sẵn lòng tiếp tục đối thoại. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn nếu các bên tiến gần hơn đến một thỏa thuận, và khẳng định cá nhân ông sẵn sàng lên đường tới Pakistan, nơi các cuộc đàm phán đang được tổ chức. Theo ông Trump, các nhà đàm phán từ cả hai phía dự kiến sẽ nối lại thảo luận vào cuối tuần này, và Iran đang "sẵn sàng thực hiện những bước đi mà trước đây họ chưa từng xem xét."

TIN CUỐI GIỜ: Theo Bộ Ngoại giao Iran, Eo biển Hormuz sẽ vẫn mở cửa hoàn toàn cho các tàu thương mại như một phần của lệnh ngừng bắn. Tổng thống Trump đã xác nhận việc mở cửa trở lại này.

