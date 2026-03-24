Giá dầu phục hồi lên 100 USD 📈Bitcoin giảm xuống dưới 70.000 USD

Hợp đồng tương lai dầu thô Brent (OIL) tăng gần 3,5% hôm nay, quay trở lại gần mốc 100 USD/thùng và phục hồi khoảng 10% từ mức đáy của đợt bán tháo hôm qua - vốn bị kích hoạt bởi một bài đăng của Donald Trump. Diễn biến này đang gây áp lực lên tâm lý trên cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử, với Bitcoin giảm trở lại dưới 70.000 USD do lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng.

Động lực thị trường hiện tại cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa xem việc hạ nhiệt căng thẳng là một diễn biến bền vững và vẫn thận trọng với kết quả ngắn hạn của bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào giữa Iran và Hoa Kỳ. Lập trường ngoại giao cứng rắn của Iran - dù có thể một phần là chiến thuật đàm phán hoặc nhằm giữ thể diện - cho thấy Tehran có thể sẵn sàng tiếp tục xung đột. Đồng thời, các mục tiêu chiến lược của chiến dịch Mỹ - Israel dường như vẫn chưa đạt được, bất chấp ưu thế trên không và trên biển.