Giá Vàng lao dốc

Vàng giảm sâu trước áp lực từ đồng USD

Thị trường vàng thế giới vừa ghi nhận một phiên giảm giá mạnh khi giá giao ngay trượt sâu xuống mức 4.600 USD/oz, xóa sạch những nỗ lực phục hồi trước đó. Sự sụt giảm này là hệ quả trực tiếp từ việc đồng USD phát huy vị thế "hầm trú ẩn" kép: vừa là tài sản an toàn trong chiến sự Mỹ - Iran, vừa hưởng lợi từ triển vọng duy trì lãi suất cao của Fed để đối phó với lạm phát nóng. Chỉ số Dollar Index đã leo lên mức 99,00 điểm, đánh dấu chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu vẫn ngoan cố neo trên mốc 100 USD/thùng sau những báo cáo về việc tàu chở hàng bị đánh đắm ngoài khơi UAE, tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ không còn dư địa để hạ lãi suất trong suốt năm 2026, tạo ra một môi trường vô cùng khắc nghiệt đối với các tài sản không mang lãi suất như vàng.

Căng thẳng tại Trung Đông vẫn gia tăng

Tâm lý thị trường hiện đang ở trạng thái "nán chờ" cực độ khi mọi ánh nhìn đổ dồn về cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Mặc dù giới đầu tư kỳ vọng Mỹ có thể thuyết phục Trung Quốc gây áp lực lên Iran để khai thông eo biển Hormuz, nhưng những diễn biến thực địa căng thẳng tại vùng biển này vẫn đang lấn át các nỗ lực ngoại giao. Theo chiến lược gia từ Zaner Metals, sự kết hợp giữa giá năng lượng cao và số liệu lạm phát vượt dự báo đã tạo ra một "gọng kìm" bóp nghẹt đà tăng của kim loại quý. Nếu cuộc khủng hoảng Trung Đông không sớm có giải pháp đột phá, rủi ro về một đợt bán tháo quy mô lớn vẫn hiện hữu khi tình trạng thắt chặt nguồn cung năng lượng có thể đẩy lạm phát toàn cầu lên một nấc thang mới.

Hy vọng hạ lãi suất trong năm 2026 “tan biến”?

Đáng chú ý, sau ba phiên mua ròng liên tục, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bất ngờ dừng mọi hoạt động giao dịch, giữ nguyên mức nắm giữ 1.039,9 tấn. Động thái "án binh bất động" này của các nhà đầu tư tổ chức cho thấy một sự thận trọng đáng kể trước thềm những quyết sách quan trọng của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh và kết quả thực tế từ chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump. Trong bối cảnh công cụ FedWatch cho thấy triển vọng hạ lãi suất trong năm 2026 gần như bằng không, vàng đang bị mắc kẹt giữa vai trò phòng vệ lạm phát và áp lực từ chi phí cơ hội tăng cao. Giới phân tích tại TD Securities cảnh báo rằng, nếu nguồn cung năng lượng tiếp tục thắt chặt dẫn đến kịch bản đình lạm, vàng có thể sẽ trải qua một giai đoạn tích lũy đầy biến động trước khi xác định được xu hướng dài hạn mới.

Theo công cụ Fedwatch, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2026 gần như bằng không. Thay vào đó, kịch bản tăng lãi suất lại xuất hiện trở lại. Nguồn: CME Fedwatch Tool

Phân tích kỹ thuật:

Nguồn: xStation5

Giá Vàng đã chính thức phá vỡ trạng thái đi ngang kéo dài trong những phiên gần đây bằng một nhịp giảm mạnh xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.600 USD/oz. Động lực bán hiện vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt khi các cây nến giảm có thân dài liên tiếp xuất hiện, cho thấy áp lực xả hàng vẫn chưa hạ nhiệt. Dù thị trường đã xuất hiện những nhịp phục hồi ngắn trong phiên, nhưng lực mua vẫn còn khá yếu và chưa đủ để thay đổi cấu trúc giảm hiện tại.

Trong bối cảnh đó, nếu áp lực bán tiếp tục được duy trì, vùng hỗ trợ tiềm năng tiếp theo mà nhà đầu tư cần chú ý sẽ nằm quanh ngưỡng 4.500 USD/oz. Đây được xem là khu vực hỗ trợ cứng có thể kích hoạt lực bắt đáy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục đánh mất luôn vùng này, đó sẽ là tín hiệu xác nhận rằng nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn chưa kết thúc và thị trường có thể bước vào một giai đoạn giảm sâu hơn.

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng sau các nhịp giảm mạnh, khả năng xuất hiện một đợt hồi phục kỹ thuật là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi giá tiếp cận các vùng hỗ trợ mạnh. Vì vậy, diễn biến của giá quanh mốc 4.500 USD/oz sẽ đóng vai trò như “điểm xoay” quan trọng để xác định xu hướng tiếp theo của thị trường vàng trong ngắn hạn.