⏫Giá dầu tăng 2% do bất ổn về nguồn cung

Canh bạc Venezuela: Phong tỏa hải quân hay chỉ là phô trương chính trị?

Giá dầu đã tìm được điểm tựa vào thứ Ba sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt một “lệnh phong tỏa toàn diện đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt” vận chuyển dầu thô của Venezuela. Động thái này, được công bố trên Truth Social vào ngày 16/12, nhằm cắt đứt nguồn tài chính của chính quyền Nicolás Maduro. Nhà Trắng cáo buộc rằng doanh thu từ dầu mỏ đang được sử dụng để tài trợ cho khủng bố và nạn buôn người.

Chỉ thị này được đưa ra sau vụ Mỹ thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela vào tuần trước và làm dấy lên khả năng triển khai lực lượng hải quân lớn nhất từng xuất hiện tại vùng biển Nam Mỹ. Dù Mỹ đã tái bố trí các khí tài quân sự tới khu vực này trong nhiều tháng, vẫn còn nhiều nghi vấn về tính khả thi của một cuộc phong tỏa vật lý kéo dài.

Ngành dầu mỏ của Venezuela hiện chỉ còn là cái bóng của quá khứ. Sản lượng từng đạt 3 triệu thùng/ngày (bpd) vào năm 2000 đã lao dốc xuống chỉ còn 300.000 thùng/ngày vào năm 2020 do tình trạng thiếu đầu tư kéo dài và các lệnh trừng phạt. Gần đây, sản lượng đã phục hồi lên gần 1 triệu thùng/ngày, nhưng khoảng một nửa trong số đó được xuất khẩu sang Trung Quốc, thường thông qua các tàu chở dầu do Trung Quốc sở hữu. Bất kỳ sự can thiệp vật lý nào của Hải quân Mỹ cũng sẽ trực tiếp thách thức an ninh năng lượng của Bắc Kinh. Mặc dù một cuộc phong tỏa thành công có thể thắt chặt thị trường vốn đang dư cung lớn, tác động thực tế lên các yếu tố cung – cầu toàn cầu có thể bị hạn chế bởi những căng thẳng địa chính trị này.

Venezuela hiện sản xuất gần 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và đã rơi khỏi top 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Gần một nửa sản lượng này được xuất khẩu sang Trung Quốc. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tối hậu thư của Trump đối với Moscow

Song song đó, Washington đang chuẩn bị một gói trừng phạt rất cứng rắn nhằm vào ngành năng lượng của Nga. Các biện pháp này tập trung vào “đội tàu bóng tối” và các nhà giao dịch bên thứ ba, và được cho là phụ thuộc vào phản ứng của Tổng thống Vladimir Putin đối với đề xuất kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Các nỗ lực ngoại giao đã được đẩy mạnh sau hai ngày đàm phán căng thẳng tại Berlin (14–15/12), với sự tham gia của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Dù các bảo đảm an ninh sơ bộ cho Ukraine – được xây dựng theo mô hình tiêu chuẩn NATO – đã được thảo luận, Điện Kremlin vẫn tỏ ra cứng rắn, yêu cầu một giải pháp toàn diện thay vì chỉ là lệnh ngừng bắn tạm thời.

Lịch trình ngoại giao hiện trở nên dày đặc. Sau khi ông Trump khẳng định rằng một thỏa thuận “đang đến gần hơn bao giờ hết”, đề xuất hòa bình dự kiến sẽ được chính thức trình lên Moscow vào ngày 20/12. Nếu ông Putin từ chối các điều khoản này, nguy cơ leo thang trừng phạt có thể tạo ra mức đáy ngắn hạn cho giá dầu. Tuy nhiên, khi Ấn Độ và Trung Quốc vẫn là những khách hàng lớn của dầu Urals từ Nga, thị trường vẫn hoài nghi về khả năng loại bỏ hoàn toàn nguồn cung của Nga trong năm 2026.

Triển vọng kỹ thuật: Thử thách vùng đáy

Dầu WTI gần đây đã lao dốc về vùng 55 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 5 năm, trước khi phục hồi trong phiên hôm nay. Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng nếu giá đóng cửa trên 56,50 USD, điều này có thể hình thành mô hình “bullish engulfing”, mở ra khả năng một nhịp hồi điều chỉnh lên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 25 và 50 ngày quanh mốc 58 USD.

Ngược lại, nếu Nga phát tín hiệu tuân thủ các yêu cầu của liên minh phương Tây, “lợi tức hòa bình” có thể khiến giá phá vỡ vùng hỗ trợ 55 USD. Khi đó, mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng 2020–2022, nằm ngay dưới 53 USD, sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Đáng chú ý, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vẫn giữ quan điểm bi quan cho năm tới, dự báo giá dầu trung bình sẽ dưới 52 USD/thùng trong năm 2026.